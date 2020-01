Mañana, Sarmiento inicia la pretemporada

Mañana, a las ocho de la mañana, el plantel profesional de Sarmiento comenzará con los trabajos de pretemporada. Está previsto que el reencuentro de los futbolistas y del cuerpo técnico se produzca en las canchas de hockey, ubicadas en el predio "Ángel Chiófalo".

En el último semestre de 2019, el equipo de Iván Delfino tuvo una gran campaña y ahora el gran desafío es mantener el nivel, para llegar a las instancias finales del Campeonato de la Primera Nacional.

En la primera parte del torneo 2019/2020, en quince fechas Sarmiento cosechó 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y solo una derrota. Finalizó esa primera etapa en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona 2, debajo de San Martín de Tucumán, que logró 34 puntos.

En el regreso al trabajo, la comisión directiva, que encabeza el presidente Fernando Chiófalo, tendrá inicialmente el objetivo de cancelar los salarios de los jugadores y luego analizar la posibilidad de sumar algún refuerzo. En principio, para ponerse al día, la dirigencia del Verde deberá saldar los meses de noviembre y diciembre.

Una vez que los sueldos estén regularizados, dirigentes y cuerpo técnico se reunirán para analizar el tema de refuerzos. Al respecto, según pudo averiguar este diario, no está previsto que Sarmiento intervenga en el mercado de pases, salvo que se produzca la venta de algún futbolista.

Como ya es de público conocimiento, el único futbolista que tendría chances de emigrar sería el volante Sergio "Checho" Quiroga, quien integraría una lista de jugadores pretendidos por el entrenador de Talleres de Córdoba, Alexander Medina. No obstante, por el momento todo se enmarca en trascendidos periodísticos, ya que según confirmó el presidente Chiófalo a Democracia "no hay nada oficial".

En definitiva, el viernes es el día marcado para el inicio de una nueva etapa. El Verde arrancará con una pretemporada que será clave. El sueño del ascenso sigue intacto y el 2020 se puede transformar en un año importante para la historia del club.

El equipo de Delfino

En el primer tramo del torneo 2019/2020, Sarmiento volvió a mostrar las características de los equipos de Delfino. El Verde tuvo orden, practicidad y entrega. Y bajo esas normas innegociables, sobresalieron varios jugadores que el hincha premió con aplausos.

Entre las figuras más sobresalientes, el delantero Pablo Magnín marcó doce goles en quince partidos y no solo es el goleador del equipo, sino también del torneo. También tuvieron un buen rendimiento los volantes Gabriel Graciani, Federico "La Bruja" Vismara y Claudio Pombo.

El pibe “Checho” Sergio Quiroga ha sido uno de los buenos jugadores del equipo. El volante ofensivo viene logrando el respaldo del entrenador y lo justifica en cada partido con sus buenas actuaciones.

También han tenido buenos momentos en algunos partidos de esta primera etapa, los defensores Braian Salvareschi y Juan Antonini; los volantes Fabio Vázquez, Ariel Cólzera y Francisco Molina; los atacantes Maximiliano Fornari y Benjamín Borasi; y los delanteros Fernando Núñez y Facundo Castelli.

En resumen, Sarmiento terminó el 2019 siendo nuevamente protagonista de la Primera Nacional. De la mano de Delfino, el equipo finalizó el año dejando una buena imagen, demostró condiciones y por eso el hincha mantiene en alto sus ilusiones de lograr el ascenso.

El DT, en números

El entrenador Iván Delfino logró un 56% de efectividad, en su primer ciclo con Sarmiento en la temporada 2017/2018 de la B Nacional. Se hizo cargo del equipo en la cuarta fecha y cosechó 44 puntos de los 78 que estuvieron en juego. Perdió la final del Reducido ante San Martín de Tucumán.

En su segundo ciclo, la efectividad fue del 61%, ya que durante la temporada 2018/2019 logró 53 puntos sobre los 87 que estuvieron en juego. Jugó dos finales por el ascenso: el desempate ante Arsenal y la final del Reducido ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por último, el 66% es la efectividad del director técnico en la primera parte del campeonato de la Primera Nacional de su edición 2019/2020. En quince fechas y sobre un total de 45 puntos, el conjunto de Delfino obtuvo 30 unidades. Ganó ocho partidos, empató seis y solo perdió en una ocasión.