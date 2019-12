El "Kun" Sergio Agüero marcó el último gol argentino del año en las grandes ligas europeas

El goleador Sergio Agüero marcó ayer el último gol argentino del año en las grandes ligas europeas para el triunfo de Manchester City ante Sheffield por 2 a 0 correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Agüero abrió el marcador mediante una gran definición de pie derecho (PT 7m) con la asistencia del belga Kevin De Bruyne quien señaló el segundo del City (ST 37m) que volvió al triunfo luego de la derrota ante Wolverhampton.

El "Kun" marcó su tanto número 174 en la Premier League y se erigió como el máximo artillero de la década. El ex Independiente está sexto en la tabla de goleadores históricos que lidera el ex volante Alan Shearer (260).

Además, Sheffield se convirtió en su víctima 32 en el campeonato inglés de los 33 equipos que enfrentó. Solo Bolton no sufrió sus anotaciones.

En la temporada, Agüero está segundo entre los goleadores de Manchester City con 14 tantos, superado por Ramheem Sterling (20).

Liverpool, reciente campeón del Mundial de Clubes, venció hoy a Wolverhampton por 1 a 0 en Anfield y continúa imparable en la Premier inglesa que lidera con 13 puntos de ventaja sobre Leicester, su inmediato perseguidor.

El senegalés Sadio Mané (PT 42m) marcó el único gol del encuentro para Liverpool que estiró su invicto a 36 partidos y a 50 en condición de local.

Wolverhampton, revelación del torneo, puso en aprietos al último campeón de Europa y marcó el empate en el cierre de la primera etapa, pero la revisión del VAR anuló el tanto de Pedro Neto por un fuera de juego milimétrico detectado en la mano izquierda.

El equipo del alemán Jürgen Klopp acumula 18 éxitos y tan solo un empate. Además, adeuda un encuentro con West Ham.

Chelsea venció a Arsenal por 2-1, como visitante, en el clásico de Londres que empezó perdiendo pero revirtió en los últimos siete minutos.

En el debut del español Mikel Arteta en el estadio Emirates, el local lo ganaba por el gol del gabonés Pierre Emerick Aubameyang (PT 13m), pero el italiano Jorginho y Tammy Abraham, (ST 38 y 42m), le dieron el triunfo a los "Blues".

Los arqueros argentinos Emiliano Martínez y Wilfredo Caballero estuvieron en el banco de suplentes de Arsenal y Chelsea, respectivamente.

Los "Gunners", que están duodécimos con 24 puntos, ya suman cinco partidos sin ganar, de los cuales dos son del nuevo ciclo del español Arteta, ex ayudante de Josep "Pep" Guardiola.

Las posiciones

Liverpool* 55 puntos; Leicester 42; Manchester City 41; Chelsea 35; Manchester United 31; y Tottenham, Sheffield y Wolverhampton 30; Sheffield 29; Crystal Palace 27; Everton y Newcastle 25; Arsenal y Burnley 24; Brighton And Hove 23; Southampton 22; Bournemouth 20; West Ham* 19; Aston Villa 18; Watford 16; Norwich City 13. (*Deben un partido).