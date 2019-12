El "Checho" Sergio Quiroga, pretendido por Talleres (C)

Con cada vez más frecuencia, muchos clubes de la Superliga apuntan a jugadores de la Primera Nacional para reforzar a sus planteles. Y debido al gran momento que atraviesa el conjunto de nuestra ciudad desde hace algunos años, es lógico que el rendimiento de algunos integrantes de su plantel llame la atención.

El protagonista principal de esta historia es el "Checho" Sergio Quiroga, volante de 25 años que tuvo un rendimiento muy alto en el pasado semestre y que en los últimas días empezó a sonar como posible fichaje de Talleres de Córdoba.

El futbolista en cuestión jugó 15 partidos en el actual campeonato: once de ellos fueron como titular y en otros cuatro ingresó desde el banco. Además de sumar una gran cantidad de minutos, Checho marcó cinco goles, una cifra muy alta para tratarse de un mediocampista.

En relación a esta posibilidad, el volante dijo a Democracia: "Hasta donde yo sabía era parte de una lista de jugadores que eran del gusto del técnico pero ningún dirigente se comunicó con Sarmiento".

Añadió: “El hecho que otros equipos tengan interés en uno me pone contento, porque significa que vengo haciendo bien las cosas, pero no es algo que me movilice mucho. Por el momento quiero mantener el nivel y mejorarlo para poder disfrutar lo que me costó conseguir”.

“Es un mimo que te tengan en cuenta, más si es de la Superliga, eso aumenta la confianza en uno, pero hoy por hoy mi cabeza está puesta en la pretemporada y en el partido de arranque con Santamarina”, completó.