El volante Brian Sarmiento acordó su regreso a All Boys

El mediocampista Brian Oscar Sarmiento acordó de palabra su regreso a All Boys, que juega el Nacional, luego de un paso irregular por Volos, de la primera división griega.

El futbolista rosarino, surgido en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, tiene todo arreglado para comenzar su segundo ciclo en el club de Floresta, donde ya estuvo entre 2012 y 2013 y que hoy se ubica último en la zona 2 del Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

"Tras estar inactivo, Brian Sarmiento volverá a jugar en el Albo a partir de 2020. Ya recibió un precontrato y, una vez superada la revisión médica, firmará por un año y medio con chances de rescindir a los seis meses", anunció ayer el club a través de Twitter.

El volante, de 29 años, debutó profesionalmente en Racing de Santander (2007) y pasó luego por los clubes españoles de Xerez (2008), Girona (2009) y Salamanca (2010).

En el 2011 arribó a Racing de Avellaneda y tras su primera etapa en la institución de Floresta pasó por Quilmes (2014), Banfield (2016/17) y Newell's Old Boys (2018).

También, fuera de Argentina, jugó en el Ponte Preta de Brasil (2011) y Real Garcilaso de Perú (2015).

Ahora llega del conjunto helénico, al que había llegado en junio con un vínculo por dos temporadas, pero sorpresivamente rescindió su contrato este jueves "por motivos personales", según informó en su página oficial la dirigencia del equipo griego.

En Volos tuvo como compañeros a los argentinos Sebastián Caballero y Miguel García (ambos ex Union), Marcelo Penta (ex Newells Old Boys) y Fernando Joao (ex Estudiantes de Caseros).

En marzo de 2018 Sarmiento había sufrido la fractura del tobillo izquierdo en un partido contra Tigre, razón por la que no volvió a jugar hasta su reciente aparición en Volos, donde solo disputó 8 minutos en su nuevo equipo, conducido por el DT español Juan Ferrando, ingresando para la victoria 2-1 sobre el Panionios.