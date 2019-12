Gonzalo Rizzi va a atajar para Rivadavia de Lincoln

El plantel del Club Rivadavia de Lincoln, que milita en la Liga Deportiva del Oeste de Junín, comenzó hace unos diez días los entrenamientos para participar del próximo torneo Regional Federal Amateur 2020, al que también clasificó su tradicional rival, El Linqueño.

Los rivadavienses que dirige Juan Carlos Gho, campeones del certamen “Apertura” 2019 de la Liga Deportiva del Oeste, cerraron acuerdos con cuatro importantes refuerzos.

Uno de ellos es el arquero juninense, ex Sarmiento de nuestra ciudad, Gonzalo Rizzi (también atajó en el Club Embajadores de Olavarría, su ciudad natal), junto a Manuel Villegas, delantero proveniente de Neuquén; Juan Berardo, también arquero categoría 1997, arribado de las inferiores de Belgrano de Córdoba; y Leandro Cuomo, quien ha llegado desde Sacachispas (Primera “B” Metropolitana) y ocupa el puesto de volante ofensivo.

Todos estos refuerzos han venido entrenando desde hace algunos días y ya ayer realizaron actividades más intensas, para ir poniéndose a punto para el Federal Amateur.

Los citados entrenan junto a Emiliano Perujo, Gonzalo García, Lucas Macías, Maximiliano Gómez, Pablo Moreyra, Facundo Blanco (quienes ya han arreglado sus continuidades con los dirigentes de la entidad linqueña) y otros juveniles valores rivadavienses.

La intención de la institución de la vecina ciudad es hacer un buen papel en el ex Regional y ex Federal, buscando en lo posible ascender de categoría, estimándose que llegarán más refuerzos en próximos días.

Por ello ya comenzaron los trabajos de pretemporada, sacándole ventaja a otros elencos participantes del competitivo certamen afista que se iniciará en el mes de enero.