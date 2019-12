Riquelme dilata el anuncio de Russo como entrenador

Juan Román Riquelme, encargado del fútbol profesional de Boca Juniors, continúa dilatando el anuncio oficial sobre Miguel Ángel Russo y su regreso como entrenador.

El vicepresidente segundo de la institución xeneize todavía no se pronunció públicamente respecto de quién será el sucesor del entrenador Gustavo Alfaro.

Parece ser un secreto a voces que el bonaerense Russo, de 63 años, cumplirá su segundo ciclo en el club, después de trece temporadas.

Porque el director técnico estuvo al frente del equipo en la obtención de la Copa Libertadores 2007, en la que, precisamente, Riquelme se erigió en figura consular.

Lo cierto es que Russo asoma como el postulante concreto para el cargo y que la demora se debió a aspectos vinculados con el “cuerpo técnico definitivo” que acompañará al ex también DT de San Lorenzo, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata y Vélez, entre otros clubes.

Fuentes del club dijeron que “todavía no hay acuerdo total” en relación a quienes serán los acompañantes del entrenador como sus colaboradores. Lo que se sabe es que Leandro Somoza será uno de sus ayudantes de campo y que Damián Lanatta se desempeñará como preparador físico. Aunque desde las mismas entrañas de la institución se prevé sumar un nuevo preparador físico a las labores.

El equipo xeneize volverá a los entrenamientos el viernes 3 de enero, en el Centro Deportivo de Ezeiza, alojándose en un hotel de la barriada de Carlos Spegazzini.

En otro orden, Riquelme fue invitado a participar del encuentro despedida de la actividad del ex delantero de Independiente, Diego Forlán, el sábado 28 en el estadio Centenario de Montevideo.

Riquelme y Forlán jugaron juntos en el Villarreal español, entre 2004 y 2006.