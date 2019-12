Scaloni, afirmó que "Messi es un chico más dentro del grupo"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, afirmó ayer sobre el jugador estrella del plantel y astro de Barcelona de España, Lionel Messi, que dentro del equipo nacional "es un chico más".

"Es un chico más dentro del grupo. Logramos no distinguirlo del resto. Ya sabemos lo que es dentro de la cancha, pero además nos llena de orgullo cómo se acopló al plantel. Estamos contentos", manifestó el DT de 41 años a la página oficial de la AFA.

Respecto al paso del seleccionado en la Copa América Brasil 2019, donde se clasificó en el tercer puesto, el técnico nacido en Rosario admitió: "Nos hubiera gustado llegar un poco más lejos, pero fue importante".

Sobre el próximo desafío en la copa continental del año entrante, que se disputará en forma compartida en la Argentina y Colombia, Scaloni consideró que "siempre jugar en casa es una motivación extra, esperemos estar a la altura".

Al considerar las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, el ex Deportivo La Coruña de España adelantó que, para los equipos americanos que la disputan, "tiene una dificultad que Europa no tiene, porque vas a jugar a la altura, a canchas secas, al frío, al calor".

Sobre ese aspecto, el DT evaluó que "para mí son las más difíciles del mundo. Para Argentina, históricamente fueron complicadas" y subrayó: "Esperamos contar con todos los chicos y que sepan lo que se están jugando".

Al referirse Scaloni sobre la evolución del plantel desde que lo dirige, el ex mediocampista de Lazio de Italia destacó que "hemos crecido y madurado mucho. Pudimos remontar varios partidos, cosa que antes no pasaba. Pienso que la madurez es una cualidad que hemos tenido en estos seis meses finales".

Por último, como balance del año y medio que vivió como entrenador del seleccionado mayor, el ex West Ham United de Inglaterra, reconoció: "Siempre quise ser entrenador, me dieron esta posibilidad e intento aprovecharla y disfrutarla. Es un cargo que a mí me llena de orgullo".