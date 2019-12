Lucas Pusineri se posiciona como principal candidato a DT

El entrenador Lucas Pusineri se entrevistó ayer con el vicepresidente Pablo Moyano y la buena impresión que generó lo situó en la primera posición de las preferencias para ocupar el banco de Independiente, en lo que queda de la Superliga del fútbol argentino.

En las últimas horas se dio el cónclave que tenía previsto ejecutarse entre lunes y martes. El directivo del "Rojo" mantuvo una reunión con el ex jugador del club y otrora DT del Deportivo Cali, de Colombia.

En principio, de acuerdo a lo que manifestaron a Télam distintas fuentes cercanas a la entidad de Avellaneda, la impresión que dejó Pusineri tras la reunión "fue excelente".

"(Lucas) Pusineri tiene ventaja sobre (Mauricio) Pellegrino porque es más económico y, además, se arreglaría con menor cantidad de refuerzos" describió un vocero consultado.

En principio, la intención del presidente Hugo Moyano consistiría en "darle una chance a (Lucas) Pusineri, por el simple hecho de que no fue entrenador aún del club y arranca de cero con los hinchas", apuntó una fuente.

En una charla con el sitio partidario "Infierno Rojo", el propio Pusineri aseguró: "Independiente es un club muy grande y hay que estar a la altura de las circunstancias".

"El cariño de la gente me hace muy feliz. Me reconocen como si fuese de las entrañas", consideró el integrante del plantel campeón del Apertura 2002, equipo que era dirigido por Américo Gallego.

Pusineri, de 43 años, surgió de las divisiones formativas de la UAI Urquiza como jugador. Luego pasó por Almagro y San Lorenzo, desde donde llegó a la entidad "roja".

"Como entrenador no puedo dejar de lado lo que fui como jugador: mucha garra, corazón, transpirar la camiseta y amor propio", dijo el entrenador.

"Hay que saber atacar y saber defender. Independiente necesita ser protagonista y mantener un estilo identificatorio de juego", planteó.

En los días sucesivos habrá una nueva entrevista entre Pusineri y los dirigentes de la entidad "roja" que definirá la cuestión, casi con seguridad, concluyeron las fuentes.