El Torneo Nocturno 2019/2020 se reiniciará entre el 6 y 7 de enero

Desde la Liga Deportiva del Oeste confirmaron que entre el lunes 6 y el martes 7 de enero reiniciará el Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el regreso a la actividad, los equipos disputarán la tercera fecha que incluye los siguientes partidos:

Zona A: Ambos Mundos vs. Origone; Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita; y Moreno vs. Sarmiento. Libre: Jorge Newbery.

Zona B: Rivadavia (J) vs. Defensa; B.A.P. vs. Independiente; y River Plate vs. Villa Belgrano.

Cómo se juega

Cabe recordar que los primeros cuatros equipos clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.