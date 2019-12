El fútbol femenino ya tiene listo su fixture para 2020

Ya está todo listo para que comience la acción. La Liga Deportiva del Oeste realizó el sorteo del fixture de los torneos nocturnos de fútbol femenino que comenzará el 6 de enero y que abarcarán a las categorías de primera división y Sub 17.

En el sorteo quedó estipulado que en primera división jugarán nueve equipos en dos zonas: una de cinco y la otra de cuatro; mientras que el campeonato Sub 17 tendrá cinco conjuntos.

El acto donde se conformó el fixture estuvo encabezado por el coordinador de la liga, David Forconi. A continuación, el cronograma de partidos que comenzará a disputarse a partir del lunes 6 de enero.



El fixture en primera división

Zona A

Fecha 1

Villa vs. Unnoba

Rivadavia (L) vs. Independiente

Libre: BAP

Fecha 2

BAP vs. Rivadavia (L)

Unnoba vs. Independiente

Libre: Villa

Fecha 3

Villa vs. BAP

Rivadavia (L) vs. Unnoba

Libre: Independiente.

Fecha 4

Rivadavia (L) vs. Villa

Independiente vs. BAP

Libre: Unnoba.

Fecha 5

Villa vs. Independiente

BAP vs. Unnoba

Libre: Rivadavia (L)

Zona B

Fecha 1

Defensa vs. A. Mundos

Rivadavia (J) vs. Newbery

Fecha 2

Newbery vs. Defensa

A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Fecha 3

Defensa vs. Rivadavia (J)

Newbery vs. A. Mundos

Fixture para Sub 17

Fecha 1

Villa vs. Newbery

Rivadavia (J) vs. Independiente

Libre: Sarmiento.

Fecha 2

Sarmiento vs. Rivadavia (J)

Newbery vs. Independiente

Libre: Villa.

Fecha 3

Villa vs. Sarmiento

Rivadavia (J) vs. Newbery

Libre: Independiente.

Fecha 4

Rivadavia (J) vs. Villa

Independiente vs. Sarmiento

Libre: Newbery.

Fecha 5

Villa vs. Independiente

Sarmiento vs. Newbery.