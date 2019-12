Adolfo Gaich y Andrés Herrera, presentes en el entrenamiento del Seleccionado Sub 23

El seleccionado Sub-23 de la Argentina, dirigido por Fernando Batista, realizó ayer una nueva jornada de trabajo en el predio que la AFA posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, con vistas al Torneo Preolímpico que se disputará en Colombia, con la novedad de la presencia de los futbolistas de San Lorenzo Adolfo Gaich y Andrés Herrera.

En su momento, el flamante presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli, expresó que no cederían a los dos jugadores al seleccionado, lo cierto es que ambos futbolistas asistieron al entrenamiento y fueron titulares en la practica de este viernes.

El equipo albiceleste, dirigido por el DT Fernando Batista, practicó en labores predominantemente físicas, a cargo del profesor Cristian Palandella y luego realizó su primera práctica de fútbol.

Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Maximiliano Centurión, Facundo Medina y Claudio Bravo, Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez; Adolfo Gaich y Agustín Urzi, es el once titular que presentó el DT en el entrenamiento matutino.

Finalmente, en un contexto complicado en cuanto a la sesión de los futbolistas por parte de los clubes, Batista contaría con todos los jugadores que incluyó en la nómina de futbolistas convocados para disputar el torneo en Colombia.

El Preolímpico Sudamericano, clasificatorio para los Juegos Olimpicos Tokio 2020, se desarrollará en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, entre el 18 de enero y 9 de febrero.

Argentina integra el grupo A, junto a los representativos de Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela.