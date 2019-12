El presidente de Newell's desmiente interés por Fernando Belluschi

El presidente de Newell's Old Boys, Eduardo Bermúdez, descartó ayer que el club esté interesado en el retorno del volante ofensivo Fernando Belluschi, quien se desvinculará de San Lorenzo en las próximas horas.

"Lo que están diciendo de Belluschi no es verdad: no hay ninguna posibilidad de que vuelva a Newell's", dijo a Télam Eduardo Bermúdez sobre el posible regreso del ex enganche "rojinegro", de 36 años, quien no renovará contrato con San Lorenzo.

Respecto de la posibilidad de que Newell's se refuerce con dos delanteros -uno por derecha y otro por el centro- el titular "rojinegro" también la rechazó de plano: "Hoy no hay chance de contratar a un jugador por la situación económica, que se va a agudizar en febrero".

En este sentido, otro directivo del club del Parque Independencia advirtió a esta agencia que "para poder reforzar el equipo primero debemos vender el pase de un jugador porque hoy el club está ordenado económicamente, pero no queremos volver a pasar por la situación por la que atravesamos hace dos años".