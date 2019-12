Jorge Amor Ameal, flamante presidente de Boca, expresó ayer que el ex titular del club, Daniel Angelici, debería dar explicaciones al socio del club por cómo quedaron las cuentas y porque "un hacker hizo desaparecer 500.000 euros".

"No quiero que Angelici me dé explicaciones a mí, se las tiene que dar al socio de Boca. Estamos haciendo una auditoria profesional, pero esto irá a la Justicia. Acá pareciera que un hacker hizo desaparecer 500.000 euros de las cuentas de Boca", dijo Ameal.

Con esa afirmación, Ameal se refirió al medio millón de euros que, según la denuncia presentada ante la Justicia, desapareció cuando el Zenit de San Petesburgo vendió a Leandro Paredes -surgido en Boca Juniors- al París Saint Germain.

En Boca se vendió por mucho y se gastó por mucho. Jorge Amor Ameal. Presidente de Boca Juniors

"En Boca se vendió por mucho y se gastó por mucho. Es cierto que hay dinero que llega por (Wilmar) Barrios. Sin embargo, pidieron adelantos y se ha perdido plata financieramente. Pero Boca es muy grande y nosotros vamos a administrar el club como ya lo hicimos con éxito", continuó Ameal, de 71 años y quien fue presidente de entre 2008 y 2011.

Ante los rumores de que el nuevo técnico será Miguel Ángel Russo y la posible llegada de los posibles refuerzos, el presidente xeneize afirmó que "no vamos a adelantar absolutamente nada hasta no tener firmado un jugador o un técnico".

La relación con la Conmebol

Sobre su reunión con la cúpula de la Conmebol, que se dio en el marco del sorteo de la Copa Libertadores de América en Paraguay, Ameal contó que "fue muy buena. Empieza una nueva relación con la Conmebol, vamos por el camino de la paz con ellos, no con una guerra como planeó la gestión anterior".

Videojuego de la FIFA

Por otra parte, el vicepresidente primero Mario Pergolini se quejó de la gestión anterior por el tema de los videojuegos: "Es un error que Boca no tenga presencia en el videojuego de la FIFA”, dijo el animador radial, y avisó que van a convocar a la gente de la empresa Konami para advertirle que no se firmarán más contratos exclusivos.

"No puede ser que Boca no esté en el videojuego de la FIFA porque tiene otro convenio. Eso es quedarse afuera de millones de personas", sostuvo Pergolini, quien busca potenciar las áreas de comunicación y marketing del club de la Ribera.

La empresa Konami desembolsó 1,2 millones de dólares para quedarse con los derechos de Boca y usar su marca en la nueva edición de su principal videojuego, el eFootball PES 2020, mientras que en el juego de la FIFA el conjunto xeneize se llama Buenos Aires FC.

La renuncia de Burdisso

El ex defensor Nicolás Burdisso puso a disposición su cargo como director deportivo de Boca Juniors, que desempeñaba hace un año por decisión de la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici tras el cimbronazo de la final de la Copa Libertadores perdida ante River Plate en Madrid.

Burdisso le comunicó su decisión al flamante secretario general del club, Ricardo Rosica, con quien se reunió ayer para presentarle informes de gestión.

El ahora ex manager "xeneize" no cobrará el segundo año de contrato que le quedaba por cumplir y marchará junto a su principal colaborador, Aníbal Matellán, otro ex zaguero de Boca en la exitosa época de Carlos Bianchi como entrenador.

Burdisso fue el encargado de la contratación de Gustavo Alfaro, recientemente desvinculado de la dirección técnica del primer equipo, y de la reestructuración del plantel que se llevó a cabo después del histórico superclásico en el estadio del Real Madrid.

Su salida se suma a la del coordinador general del fútbol juvenil, Oscar Regenhardt; el DT de la Reserva, Rolando Schiavi; más Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Víctor Marchesini, Leonardo Testone y Luis Luquez, todos directores técnicos de divisiones inferiores.

El caso de Paolo Guerrero

El delantero peruano Paolo Guerrero, pretendido por Boca Juniors para el año próximo, señaló que su deseo es "continuar" en Inter de Porto Alegre, ahora dirigido por el argentino Eduardo "Chacho" Coudet. "Tengo una cláusula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter y mi deseo es continuar", dijo Guerrero en Miraflores, en el Departamento de Lima, Perú, con motivo de la presentación de sus nuevos botines "Novem" de la marca Umbro, que tiene precisamente los colores de Inter de Porto Alegre.

El atacante confirmó en conferencia de prensa que sobre el interés de Boca "no hay nada concreto, solo han sido rumores de prensa".

"Más del tema no puedo hablar porque no sé, pero mi deseo es seguir en Inter en 2020. Uno nunca sabe, en el fútbol estás aquí y luego allá, pero hoy pertenezco a Inter", declaró Guerrero.

En la misma línea declaró el flamante entrenador del equipo de Porto Alegre, Coudet, quien ayer asumió la dirección técnica y manifestó su deseo de contar con el peruano en la próxima temporada.