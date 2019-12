Rondina quiere a Lucas Barrios

El entrenador de Arsenal, Sergio Rondina, contó ayer que pretende que el delantero Lucas Barrios sea “refuerzo” del equipo de Sarandí, con miras al primer semestre de la temporada 2020 en la Superliga de fútbol de Primera División.

El propio director técnico reveló que le ofreció recientemente al ex atacante de Huracán sumarse al equipo que dirige. Lo hizo una vez finalizado el partido que ambos conjuntos asumieron el sábado 7 de diciembre, por la decimosexta fecha del campeonato.

“Una vez que terminó el partido me acerqué a (Lucas) Barrios y le pregunté si tenía ganas de venir a Arsenal por seis meses”, describió Rondina.

El centrodelantero, de 35 años y con pasado en Borussia Dortmund (Alemania) y Gremio de Porto Alegre (Brasil), no seguirá en la entidad de Parque de los Patricios, por cuestiones económicas. Por ello, Rondina pensó en el jugador nacionalizado paraguayo como una alternativa para reforzar el tándem ofensivo.

“Si el club no puede gastar dinero, nos arreglaremos con las armas que tenemos a disposición”, expresó el DT, en declaraciones al programa partidario 'Hablemos de Arsenal' (FM 106.1).

“Quiero quedarme hasta junio en el club, que Arsenal mantenga la categoría y después hablamos de continuidad. Hay que consolidar al equipo en Primera División”, sostuvo Rondina.

El plantel regresará a las prácticas el viernes 3 de enero, en el estadio y ese mismo día emprenderá viaje hacia la ciudad bonaerense de Balcarce, donde realizará la pretemporada hasta el sábado 11. Los dos primeros amistosos confirmados del elenco de Sarandí serán ante Atlético Tucumán (miércoles 15) y Lanús (sábado 18).