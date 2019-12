Ameal y Riquelme asumen en Boca

La nueva comisión directiva de Boca Juniors, encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, asumirá hoy en reemplazo del presidente saliente, Daniel Angelici.

El acto será a las 19, ocasión en la que se realizará la entrega de diplomas a los nuevos dirigentes y, a las 19.30, los participantes atenderán a las prensa.

Ameal tuvo fuertes críticas con la gestión saliente: "Va a haber cambios, vamos a ir ordenando todo. Chicos, hace una semana esta gente hizo un desastre. Es una cosa que no puede ser. Estamos mirando la economía, los jugadores que vuelven. Todo un tema. Si bien estábamos preparados antes de las elecciones, nos encontramos con muchas dificultades", manifestó.





El nuevo presidente anticipó que "están viendo" qué hay en la caja ya que para "contrataciones se necesita plata".

"Sin dinero no resolvés los temas. Encontramos números distintos. Pero hay que tomarlo con calma, están trabajando los abogados y contadores. Nos encontramos con un club que no es el que esperábamos y daremos un informe en 60 días", afirmó.

En el aspecto futbolístico, Boca todavía no confirmó quién será su entrenador, aunque está avanzada la llegada de Miguel Ángel Russo, quien fuera campeón de la Copa Libertadores 2007 con Riquelme como estandarte.

Con respecto a la continuidad de Carlos Tevez, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, Román se juntará con él en los próximos días y seguramente renueve el vínculo, con una disminución de su salario.

La única decisión que fue tomada por la directiva fue la de remover a casi toda la estructura de las divisiones inferiores, incluido Rolando Schiavi, el nombre de mayor peso.

"No hay nada por Paolo Guerrero”

El presidente de Inter de Porto Alegre, de Brasil, Marcelo Medeiros, afirmó que "no hay nada" por el delantero peruano Paolo Guerrero, en medio de los rumores que lo vinculan con Boca Juniors.

"No hay oferta de Boca Juniors por Paolo Guerrero, él debe entrenarse con el grupo el 8 de enero”, remarcó el dirigente y agregó: “Lo contratamos en un momento difícil. Volvió a jugar en abril y ahora marcó 20 goles. Estoy seguro de que se va a quedar acá porque es un excelente profesional", puntualizó el directivo.

Guerrero, de 35 años, tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2022 y en total convirtió 20 tantos en 41 partidos entre el Torneo Gaúcho, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Además, el peruano tiene una la cláusula de rescisión de 4,5 millones de dólares.