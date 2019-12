Gallardo ya acordó conservar el plantel y aún no pidió refuerzos

Marcelo Gallardo, el exitoso entrenador de River Plate, acordó con el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, y con el gerente deportivo, Enzo Francéscoli, mantener el actual plantel sin más ventas a la ya concretada del tucumano Exequiel Palacios, y por el momento no solicitó refuerzos, con miras a ir en busca del título en la Superliga y competir en la Copa Libertadores, donde le tocó un grupo complicado.

En ese contexto, el "Muñeco" Gallardo aceptó desprenderse de Palacios porque su pase al Bayer Leverkusen alemán ya estaba acordado desde hace un tiempo, pero le solicitó a D'Onofrio y Francéscoli mantener al resto de los jugadores e invertir dinero en mejorarles los contratos a figuras claves como Ignacio Fernández, Rafael Santos Borré o Nicolas de la Cruz, en lugar sumar incorporaciones.

“La salida de Palacios es la única que tenemos planeada y solo incorporaremos si aparece alguna posibilidad en esa zona del campo que sea ventajosa y con proyección, pero pensamos en un mercado con poco movimiento”, confiaron a Télam fuentes "millonarias" que siguieron de cerca el encuentro entre el DT y los que toman decisiones en el club en el rubro fútbol.

Además se acordó que sólo en caso que algún jugador se vaya por la cláusula de salida con una oferta millonaria, van a incorporar ya que de lo contrario el plantel está completo en todas sus líneas y el 19 de enero ya va a estar compitiendo para lograr la punta de la Superliga, en el partido que está pendiente con Independiente.

La idea es potenciar en zona defensiva donde tiene como alternativas a Fabricio Angileri, Robert Rojas y Paulo Díaz para los titulares que salen de memoria con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco.

En la zona del mediocampo hay varios jugadores que por lesiones o falta de posibilidades jugaron poco y van a ser muy tenidos en cuenta en la pretemporada como Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Cristian Ferreira.

Mientras que en la ofensiva Lucas Pratto no se tomó vacaciones para poder ponerse a la par del resto de los delanteros, Igancio Scocco terminó el año en un gran nivel y además van a sumar minutos Julian Álvarez y Benjamín Rolheisser.

“Tenemos dos y tres jugadores por puestos, necesitamos que los que jugaron poco nivelen para arriba y el equipo va a tener alternativas para pelear en los dos frentes si no se va nadie mas”, se dijo en la charla interna en la cual se planificó lo que será la temporada 2020.

Si bien el plantel está de vacaciones, los jugadores se llevaron un rutina estricta de trabajo y alimentación ya que la pretemporada será corta e intensa del 2 al 14 de enero con solo un amistoso el 11 ante Nacional en Maldonado, Uruguay.

Gallardo ya tiene en su cabeza el calendario de la Superliga como el gran objetivo de los primeros dos meses del año con la idea de ganarlo por primera vez desde que asumió hace más de un lustro.

Los encuentros que se le vienen

Tras jugar contra el "Rojo" de visitante el postergado de la fecha 13, el equipo de Núñez tiene el siguiente cronograma de partidos a partir del 26 de enero:

Godoy Cruz (visitante), Central Córdoba (L), Unión (V), Banfield (V), Estudiantes (L), Defensa y Justicia (L) y cierra el 1° de marzo ante Atlético Tucumán (V).

Lo positivo es que en esos poco más de 40 días no jugará la fase de grupo de la Copa Libertadores que recién se disputará cuando se juegue la Copa de la Superliga por lo tanto Gallardo puede ordenar los objetivos sin el desgaste de los viajes que deberá efectuar en el Grupo “D”.

En la Libertadores, River quedó encuadrado en una zona complicada junto a San Pablo, de Brasil, Liga Deportiva, de Ecuador, y Binacional, de Perú.