Empataron Barcelona y Real Madrid, sin goles

Barcelona, con el astro Lionel Messi, y Real Madrid igualaron ayer sin goles, luego de 17 años, en el clásico español pendiente de la décima fecha de la liga española de fútbol.

En el estadio Camp Nou de Barcelona y 53 días después de lo previsto en el calendario por la suspensión de octubre, el clásico español tuvo un resultado que no se daba desde noviembre de 2002 y ahora ambos siguen en lo más alto del campeonato con 36 puntos, aunque el equipo catalán tiene mejor diferencia de gol.

Los mejores y más poderosos equipos de España protagonizaron un partidazo ante más de 93 mil espectadores pero no tuvieron eficacia para romper el cero del marcador.

Messi, máximo goleador de la historia del clásico español, fue titular pero no pudo marcar y ya lleva cuatro partidos sin anotar ante el "merengue".

No obstante, el rosarino alcanzó una nueva marca al igualar a Xavi Hernández con 42 clásicos jugados con Barcelona y quedó a uno del defensor de Real Madrid, Sergio Ramos, quien con 43 quedó como el jugador con más presencias de la historia.

El ganador del último Balón de Oro tuvo una contrariada actuación pero tuvo algunas apariciones importantes que pudieron haber cambiado el rumbo del partido.

En el primer tiempo, a los 30 minutos, tuvo un remate adentro del área que fue rechazado en la línea por el defensor Sergio Ramos.

Luego, a los 40, el capitán "culé" metió un gran pase por arriba de la defensa para habilitar a Jordi Alba, quien falló de manera increíble el mano a mano con el arquero belga Thibaut Courtois.

En el segundo tiempo, a los 15 minutos, el crack argentino tuvo otra oportunidad tras un pase desde la izquierda pero cuando estaba listo para sacar el zurdazo la pelota se le escapó por debajo de la suela.

Real Madrid no se quedó atrás con las ocasiones de peligro y también estuvo muy cerca de abrir el marcador a través de un cabezazo del brasileño Casemiro que sacó en la línea Gerard Piqué.

De la mano del talentoso volante uruguayo Federico Valverde, el equipo madrileño también avisó con un fuerte remate del galés Gareth Bale.

El VAR también tuvo incidencia ya que a los 27 minutos del segundo tiempo apareció para chequear la posición del francés Mendy en el gol anulado a Bale, terminando el pleito sin goles.