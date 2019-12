Independiente (J) le ganó a Villa Belgrano y Moreno igualó ante Deportivo Baigorrita

Con dos buenos partidos, ayer comenzó a disputarse la segunda fecha del Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el Estadio "El Bosque", Independiente de Junín superó a Villa por 1 a 0 en un lindo encuentro. Tras un primer tiempo parejo, que terminó igualado sin goles, Lucas Cabrera abrió el marcador en el minuto inicial del complemento. El "7" del Rojo definió bien ante el arquero Alexander Ponce para poner el 1 a 0 que terminaría siendo el resultado final.

En el otro encuentro hubo lluvia de goles en el Estadio de Mariano Moreno. Allí, el local y Deportivo Baigorrita igualaron 3 a 3 en un partido con muchísimas polémicas y emociones. Lo ganaba el "Depor" por 2 a 0, con goles de Angelo Ibarra y Enzo Benítez; el Albinegro lo puso 3 a 2, por las anotaciones de Sebastián Cuello, Emanuel Sicuelo y nuevamente Sebastián Cuello; y sobre el final el conjunto que dirige Santos Cariaca, con un gol en contra de Alejo Montero, logró el 3 a 3 final.

El segundo capítulo continúa hoy miércoles, siempre desde las 21.45, también con dos partidos: Origone Fútbol Club recibe en Agustín Roca a Rivadavia de Lincoln y en el estadio de Moreno se medirán River Plate de Junín ante Defensa Argentina.

Por último, mañana jueves, se completará la segunda fecha, también con dos partidos: Ambos Mundos vs. Jorge Newbery; y, en cancha de River, BAP vs. Rivadavia de Junín.

Primera fecha

ZONA A: Jorge Newbery 0 - 3 Rivadavia (L); Sarmiento 2 - 2 Deportivo Baigorrita; y Mariano Moreno 1 - 0 Origone FC. Libre: Ambos Mundos.

ZONA B: River Plate 1 - 1 Independiente (J); Villa Belgrano 4 - 0 Rivadavia (J); y Defensa Argentina 2 - 2 BAP.

Más detalles

La edición 2019/2020 del torneo Nocturno está dividida en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatros clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

El campeón del Nocturno jugará un triangular con River Plate que fue el ganador del Clausura 2019 y el campeón del Apertura 2020. Los tres campeones se enfrentarán por puntos y el campeón clasificará para jugar el Regional Amateur 2021.

Lo que resta

ZONA A

3° FECHA

Ambos Mundos vs. Origone

Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita

Moreno vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery.

4° FECHA

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

Deportivo Baigorrita vs. Ambos Mundos

Origone vs. Newbery

Libre: Mariano Moreno.

5° FECHA

Newbery vs. Deportivo Baigorrita

Ambos Mundos vs. Sarmiento

Rivadavia (L) vs. Moreno

Libre: Origone FC.

6° FECHA

Moreno vs. Ambos Mundos

Sarmiento vs. Newbery

Deportivo Baigorrita vs. Origone

Libre: Rivadavia de Lincoln.

7° FECHA

Origone vs. Sarmiento

Newbery vs. Moreno

Ambos Mundos vs. Rivadavia (L)

Libre: Deportivo Baigorrita.



ZONA "B"

3° FECHA

Rivadavia (J) vs. Defensa

B.A.P. vs. Independiente

River Plate vs. Villa Belgrano

4° FECHA

Rivadavia (J) vs. Independiente

Defensa vs. Villa Belgrano

B.A.P. vs. River Plate

5° FECHA

Villa Belgrano vs. B.A.P.

River Plate vs. Rivadavia (J)

Independiente vs. Defensa