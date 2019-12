Alberto Fernández recibió al presidente de la AFA para hablar sobre la Copa América 2020

El presidente Alberto Fernández recibió ayer a Claudio 'Chiqui' Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el objetivo de comenzar a preparar la próxima edición de la Copa América 2020 que se organizará de manera conjunta entre Argentina y Colombia.

"Este mediodía en Casa Rosada continuamos trabajando sobre diversos temas del fútbol argentino y de la próxima Copa América 2020 en aspectos de organización y mejoras para los espectadores. Muchas gracias Sr. Presidente Alberto Fernández por su compromiso con esta gestión", expresó Tapia en sus redes sociales.

Además del primer mandatario argentino y del máximo responsable de la AFA, estuvieron presentes Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL, el flamante ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"La verdad es que fue una reunión muy positiva con el Presidente la Nación, conjuntamente con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Había temas administrativos que la gestión anterior no había terminado para ser sede de la Copa América. Por eso quedaron los compromisos a realizar", agregó en diálogo con la página de la AFA.

"Esta es una posibilidad diferente que tiene Argentina de albergar el torneo que se va a llevar a cabo el próximo año", continuó el máximo directivo de la entidad madre del fútbol argentino.

"Con respecto al fútbol doméstico, pedimos la ampliación del Decreto 1212 para que contemple al fútbol femenino que no estaba considerado en el anterior. Haber logrado la continuidad de este decreto es importantísimo para la economía de los clubes, teniendo en cuenta la función social de cada uno y la cantidad de empleados que tiene", cerró Claudio Tapia.

Durante la reunión, llevada a cabo en la Casa Rosada, Alberto Fernández recibió de obsequio el trofeo de la Copa América, que Argentina no gana desde la edición de 1993, llevada a cabo en Ecuador, y una camiseta con el número "10" y la inscripción "Fernández" sobre la espalda.

La Copa América se jugará entre el 12 de junio y el 12 de julio de 2020, en cuatro estadios de Colombia y cinco de Argentina: Monumental (Buenos Aires), Ciudad de La Plata (La Plata) Mario Alberto Kempes (Córdoba), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Único (Santiago del Estero).