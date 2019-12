Tevez: "Si no sigo en Boca, creo que cuelgo los botines"

El delantero de Boca Carlos Tevez, a quien se le vence su contrato el 31 de diciembre, aseguró ayer que en caso de no continuar en el club, colgará los botines.

"Tengo ganas de seguir y creo que así va a ser", sostuvo Tevez, al tiempo que reveló que Juan Román Riquelme -a cargo del fútbol del club en la nueva conducción- "sabe" que él quiere seguir y retirarse con la camiseta "xeneize".

"Hablé con Román hace un tiempo, antes de las elecciones, y sabe de mis ganas de seguir en Boca. Todos saben que mi sueño fue siempre retirarme en el club que me vio nacer y que quiero", dijo Tevez al hablar con la prensa en la competencia de golf "Apache", que se realiza en Pilar a beneficio de la Fundación Carlos Tevez.

En cuanto a la nueva función de Riquelme, el delantero ex Juventus sostuvo que "lo que hace Román está muy bien, se involucra cuando el club más lo necesita. Eso es muy importante para la institución".

Al recordar su salida de Boca, a fines de 2016, para ir a jugar a China, Tevez dijo que "fue un error y estoy arrepentido. Perdí terreno en lo futbolístico, más allá de la importancia de la oferta económica".