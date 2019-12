"La renovación del contrato de Dabove está cerrada en un 99%"

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, aseguró ayer que está "en un 99%" cerrada la renovación del contrato del entrenador Diego Dabove.

"La renovación del contrato de Diego Dabove por dos años está cerrada en un 99%", indicó Malaspina en diálogo con radio Rivadavia. "Me gustaría que en algún momento Diego Maradona sea el técnico de Argentinos, pero lo de Dabove está casi cerrado y estamos muy bien", señaló el titular del puntero de la Superliga.

A su vez, Malaspina apuntó que "jamás le cerraría las puertas a Maradona" para dirigir al club donde se inició como jugador, pero que analizaría "el contexto" para contratarlo.

Malaspina confirmó que recibió "muchas consultas" por el volante Damián Batallini. "Hasta la semana pasada nos llamaron de Portugal, pero hoy formal no hay nada. No estamos desesperados por vender. Tengo el compromiso con él que si sale algo que beneficie al jugador y al club se va a llevar a cabo", remarcó el presidente de Argentinos.