Con dos encuentros, hoy se pone en marcha la segunda fecha del Torneo Nocturno 2019/2020

Con dos encuentros, hoy, desde las 21.45, comenzará a disputarse la segunda fecha del campeonato nocturno de fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Por un lado, en el Estadio "El Bosque", Villa Belgrano recibirá a Independiente de Junín; mientras que Mariano Moreno hará lo propio con Deportivo Baigorrita.

El segundo capítulo continuará mañana miércoles, siempre desde las 21.45, también con dos partidos, ya que jugarán: Origone Fútbol Club ante Rivadavia de Lincoln y en el estadio de Moreno se medirán River ante Defensa Argentina. Por último, el jueves, completan Ambos Mundos vs. Jorge Newbery; y, en cancha de River, BAP vs. Rivadavia de Junín.

Resultados de la primera fecha

ZONA A: Jorge Newbery 0 - 3 Rivadavia (L); Sarmiento 2 - 2 Deportivo Baigorrita; y Mariano Moreno 1 - 0 Origone FC. Libre: Ambos Mundos.

ZONA B: River Plate 1 - 1 Independiente (J); Villa Belgrano 4 - 0 Rivadavia (J); y Defensa Argentina 2 - 2 BAP.



Más detalles del Torneo Nocturno

La edición 2019/2020 del torneo Nocturno está dividida en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatro clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

El campeón del Nocturno jugará un triangular con River Plate que fue el ganador del Clausura 2019 y el campeón del Apertura 2020. Los tres campeones se enfrentarán por puntos y el campeón clasificará para jugar el Regional Amateur 2021.

Lo que resta del fixture

Zona “A”

2° Fecha

Deportivo Baigorrita vs. Moreno

Origone vs. Rivadavia (L)

Newbery vs. Ambos Mundos

Libre: Sarmiento.

3° Fecha

Ambos Mundos vs. Origone

Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita

Moreno vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery.

4° Fecha

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

Deportivo Baigorrita vs. Ambos Mundos

Origone vs. Newbery

Libre: Mariano Moreno.

5° Fecha

Newbery vs. Deportivo Baigorrita

Ambos Mundos vs. Sarmiento

Rivadavia (L) vs. Moreno

Libre: Origone FC.

6° Fecha

Moreno vs. Ambos Mundos

Sarmiento vs. Newbery

Deportivo Baigorrita vs. Origone

Libre: Rivadavia de Lincoln.

7° Fecha

Origone vs. Sarmiento

Newbery vs. Moreno

Ambos Mundos vs. Rivadavia (L)

Libre: Deportivo Baigorrita.

Zona "B"

2° Fecha

Defensa vs. River Plate

B.A.P. vs. Rivadavia (J)

Villa vs- Independiente

3° Fecha

Rivadavia (J) vs. Defensa

B.A.P. vs. Independiente

River Plate vs. Villa Belgrano

4° Fecha

Rivadavia (J) vs. Independiente

Defensa vs. Villa Belgrano

B.A.P. vs. River Plate

5° Fecha

Villa Belgrano vs. B.A.P.

River Plate vs. Rivadavia (J)

Independiente vs. Defensa