Lucas Rodríguez está cerca de volver a Estudiantes

El mediocampista Lucas Rodríguez podría volver a Estudiantes, ya que el DC United de la Major League Soccer no haría uso de la opción que vence el próximo 15 de diciembre y por la que tendría que abonar 2 millones y medio de dólares.

“Tití” fue cedido a préstamo a principios de este año, jugó 35 partidos y marcó 7 goles pero la MLS pretendería bajar el monto de la opción y en Estudiantes no lo aceptarán, ya que confían en las condiciones del jugador y de no ser por el monto fijado no cerrarán la operación.

Gabriel Milito ya le hizo saber a los dirigentes que el jugador de 22 años le interesa y, en caso de no continuar en el DC United, equipo donde fue compañero de Wayne Rooney, el 2 de enero se sumará a la pretemporada albirroja en City Bell.

Rodríguez debutó el 10 de julio de 2015 en la primera de Estudiantes, cuando ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo por Carlos Auzqui ante San Martín de Juan. El entrenador era el propio Milito, que lo conoce muy bien y fue quien lo promovió al primer equipo.

En Estudiantes, hasta diciembre de 2018, jugó 111 partidos y convirtió 12 goles. El “Pincha” tiene el 75 por ciento de los derechos económicos del futbolistas, ya que habían cedido el 25 restante a cambio de 1.700.000 dólares por una prioridad de venta. A eso hay que sumarle 500 mil por el préstamo de este año.