Gallardo afirmó que sigue como entrenador de los “millonarios”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó su continuidad en el club en la conferencia de prensa que brindó ayer, a pocas horas de la final de la Copa Argentina 2019, ante Central Cordoba de Santiago del Estero.

“El 2 de enero estaré acá trabajando. Mi año empieza con River y con la pretemporada, estamos viendo lugares, puede ser el sur, Uruguay o aquí mismo, pero no quiero generar más incertidumbre. Nunca tuve en duda mi continuidad”, aseguró.

El “Muñeco” indicó que su tarea en River implica “mucho desgaste”, pero llegó a una conclusión que puso alegres a los hinchas del club de Núñez.

"A fin de año suelo pensar en el futuro, qué es lo que me moviliza y todo eso lo hago naturalmente. Se generó mucho, de si sigue o no sigue, y se hizo un foco en ese punto, pero no quiero que siga", señaló el ex volante del seleccionado argentino.

"Es normal que cada fin de año quiera parar la pelota y reflexionar; hoy se los dije a los jugadores”, remarcó Gallardo quien adelantó que el lugar de la pretemporada no está definido con tres opciones posibles: el sur del país, Uruguay o el River Camp de Ezeiza.

De cara a su décima quinta final como entrenador de River, Marcelo Gallardo confirmó el alta médico de Ignacio Fernández y lamentó la baja del colombiano Juan Fernando Quintero por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

"Lamentamos lo de Juanfer y me hago cargo porque no estaba para exigirlo. Hay que tomar decisiones y él se sentía bien, pero le pasó factura la inactividad y cuando el partido es exigente a veces pasa esto", argumentó Gallardo.

El delantero Matías Suárez está en duda para el duelo ante Central Córdoba y el entrenador de River aguardará por su recuperación.

"Lo de Suárez es problemático, porque el tobillo lo tiene mal hace rato, con dolores. No le impedía hacer el esfuerzo. Esta semana no se entrenó y veremos qué chance tiene de jugar", indicó Gallardo.

"Todos los equipos que llegan a fin de año sienten el desgaste y somos el equipo que más jugó en el año y eso puede mermar en el rendimiento, es natural pero intentaremos hasta el final y llegar de la mejor manera; es el último esfuerzo y estamos con las energías para ganar este Copa, que es importante”, señaló Gallardo.

Para Gallardo, "todas las finales son diferentes", pero coinciden en que no son sencillas para ganar. "El partido será duro y tenemos que tener en cuenta que los rivales se manifiesten con ese esquema con línea de 5 y poca gente en ataque. A veces hay que tener paciencia con creatividad", indicó el "Muñeco".

Por último, Gallardo se refirió al volante Exequiel Palacios quien el próximo viernes jugará, en principio, su último partido en River porque sería transferido a Bayer Leverkusen de Alemania.

"Palacios está bien más allá de su venta a concretarse. En Rosario estuvo con un enfoque muy bueno, jugó como si nada y eso se valoró. Con San Lorenzo igual, nos desencajamos todos un poco y no nos suele pasar, pero es producto del desgaste de todo lo que se vivió y cuando no sale, uno se frustra y hay que saber manejar, pero es normal”, opinó Gallardo.

El plantel se entrenará hoy a partir de las 10 en el “Monumental”, a puertas cerradas, y a las 19 horas viajará a Mendoza en vuelo chárter.

Una duda en Central Córdoba para la final

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, mantiene una duda para enfrentar a River Plate por la final de la Copa Argentina, mañana viernes en Mendoza.

El zaguero central Oscar Salomón se entrenó diferenciado por un golpe que sufrió el domingo último en su pierna derecha en el primer tiempo del partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que motivó la salida del jugador local tras esa jugada y del propio defensor del conjunto santiagueño en el complemento.

En caso de no llegar en condiciones será reemplazado por el paraguayo Hugo Vera Oviedo.

Por su parte, el mediocampista ofensivo Gervasio Núñez recibió ayer el alta médica y se entrenó junto al resto del plantel.

En tanto el lateral izquierdo Jonathan Bay también trabajó a la par del grupo, tras recuperarse de una lesión muscular, y ocupará un lugar entre los titulares.

Si bien Coleoni no dio a conocer la formación para la final, el conjunto santiagueño formaría con Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Salomón o Vera Oviedo, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Cristian Vega, Marcelo Meli y Facundo Melivillo; Núnez y Jonathan Herrera.

Ayer al mediodía se vendieron las entradas disponibles para el partido y el equipo emprenderá viaje en la mañana de hoy hacía Mendoza, en un vuelo charter.

River y Central Córdoba jugarán mañana viernes a las 21.10 en el estadio “Malvinas Argentinas” de la capital mendocina, con el arbitraje de Facundo Tello.