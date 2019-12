Rivadavia de Lincoln superó a Newbery en el partido inaugural del Nocturno "Horacio Labati"

Con una emotiva ceremonia, ayer en el estadio de Jorge Newbery quedó inaugurado el campeonato de fútbol de primera división Nocturno 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición llevará el nombre Horacio Labati.

Tras el acto inaugural, en el partido de apertura, Rivadavia de Lincoln superó al local por 3 a 0 y de esa forma los Albirrojos comenzaron el certamen con una gran triunfo.

Como inicio de una noche especial, los familiares del recordado Horacio Labati se hicieron presentes en el estadio para dar el puntapié inicial al torneo y al mismo tiempo homenajear a un gran dirigente deportivo.

Luego, en la acción, Newbery y Rivadavia (L) jugaron un partido parejo, apretado, sin grandes diferencias pero con el conjunto visitante golpeando en los momentos indicados para, finalmente, quedarse con los tres puntos. Ramiro Barisone, Rodrigo Crespo y Elías Colman convirtieron los goles del triunfo para el conjunto que dirige tácticamente Gonzalo Gho.

Hoy continúa la primera fecha

Hoy, a las 21.45, en la continuidad de primera fecha, en el Estadio "El Bosque" Villa Belgrano recibirá a Rivadavia de Junín para disputar un lindo clásico de barrio. A la misma hora, en el estadio de River Plate, “La Loba” espera a Independiente.

Luego, mañana jueves también habrá doble jornada, ya que en su estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona”, Mariano Moreno espera a Origone de Agustín Roca y en el campo de deportes de Ambos Mundos, jugarán desde las 21.45 Sarmiento y Deportivo Baigorrita.

Por último, el viernes 13 en el mismo estadio de Ambos Mundos, Defensa Argentina se medirá ante BAP, siempre desde las 21.45.

Más datos

Las canchas que fueron habilitadas por la Liga Deportiva del Oeste para este Nocturno 2019/2020 son Origone FC, Rivadavia (L), Villa Belgrano, River Plate, Ambos Mundos, Jorge Newbery y Mariano Moreno.

En cuanto al torneo, la competencia está dividida en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatro clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

En la Zona A jugarán Ambos Mundos, Deportivo Baigorrita, Jorge Newbery, Mariano Moreno, Origone FC, Rivadavia (L) y Sarmiento. Y en Zona B: BAP, Defensa Argentina, Independiente, Rivadavia (J), River Plate y Villa Belgrano.

Por último, cabe destacar que el campeón del Nocturno jugará un triangular con River Plate que fue el ganador del Clausura 2019 y el campeón del Apertura 2020. Los tres campeones se enfrentarán por puntos y el campeón clasificará para jugar el Regional Amateur 2021.

El fixture

Zona “A”

1° Fecha

Rivadavia (L) vs. Newbery

Moreno vs. Origone

Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita

Libre: Ambos Mundos.

2° Fecha

Deportivo Baigorrita vs. Moreno

Origone vs. Rivadavia (L)

Newbery vs. Ambos Mundos

Libre: Sarmiento.



3° Fecha

Ambos Mundos vs. Origone

Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita

Moreno vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery.

4° Fecha

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

Deportivo Baigorrita vs. Ambos Mundos

Origone vs. Newbery

Libre: Mariano Moreno.

5° Fecha

Newbery vs. Deportivo Baigorrita

Ambos Mundos vs. Sarmiento

Rivadavia (L) vs. Moreno

Libre: Origone FC.

6° Fecha

Moreno vs. Ambos Mundos

Sarmiento vs. Newbery

Deportivo Baigorrita vs. Origone

Libre: Rivadavia de Lincoln.

7° Fecha

Origone vs. Sarmiento

Newbery vs. Moreno

Ambos Mundos vs. Rivadavia (L)

Libre: Deportivo Baigorrita.



Zona "B"

1° Fecha

Rivadavia (J) vs. Villa Belgrano

River Plate vs. Independiente

Defensa vs. B.A.P.

2° Fecha

Defensa vs. River Plate

B.A.P. vs. Rivadavia (J)

Villa vs- Independiente

3° Fecha

Rivadavia (J) vs. Defensa

B.A.P. vs. Independiente

River Plate vs. Villa Belgrano

4° Fecha

Rivadavia (J) vs. Independiente

Defensa vs. Villa Belgrano

B.A.P. vs. River Plate

5° Fecha

Villa Belgrano vs. B.A.P.

River Plate vs. Rivadavia (J)

Independiente vs. Defensa