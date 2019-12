Jorge Ameal asume el viernes, mientras que Pekerman y Russo suenan como entrenadores

Jorge Amor Ameal asumirá como presidente de Boca este viernes, tentativamente por la tarde, y de esta manera dará comienzo su segundo ciclo como máxima autoridad de la institución.

El cabeza de fórmula junto a Mario Pergolini del Frente "para la recuperación de la identidad Xeneize", que el domingo a la noche sumó el 52% de los votos sobre el 30% conseguido por el oficialismo encabezado por Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, designará al ídolo Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo y a cargo de todo el fútbol del club en la primera reunión de Comisión Directiva.

También se presume que Roberto Digón sea el vice tercero y el representante en AFA.

El presidente Mauricio Macri felicitó ayer a la tarde vía Twitter a Ameal, Pergolini y Riquelme, augurándoles un muy buen trabajo en el club que él presidio desde 1995 hasta el 2007.

Riquelme y el nuevo entrenador

Román tendrá que empezar a tomar decisiones en lo futbolístico y lo primero es la búsqueda del entrenador, cargo que el 31 de este mes dejará Gustavo Alfaro y que según propias palabras del "10" ya tendría arreglado de palabra al sucesor.

Hay dos que pican en punta y uno que espera en "boxes" por si los otros dos no llegan al final del camino. El que tiene más chances es Miguel Angel Russo, entrenador campeón de la última Copa Libertadores que ganó Boca y que lo tuvo a Riquelme como la gran figura de esa conquista.

El ex técnico de Alianza Lima y de Cerro Porteño, el año pasado, está de viaje y se espera su regreso esta semana. Muchos dicen que es el gran candidato, pero el domingo a la noche en el búnker de los ganadores se comentaba que sus acciones podían caer en baja y crecían las de José Pekerman, otro predilecto por Román, que lo tuvo de entrenador cuando integraba las selecciones juveniles.

La tercera opción es Eduardo Domínguez, más por cercanía a su suegro, Carlos Bianchi, quien también podría ser tentado como asesor.

Los ex jugadores Jorge Bermúdez, Sebastián Battaglia, Marcelo Delgado y Raúl Cascini estarán en un consejo de fútbol y es muy difícil que Nicolás Burdisso siga de director deportivo junto a Aníbal Matellán en el año que le queda de contrato.

Vacaciones para el plantel

El otro caso por resolver es la renovación de Carlos Tevez, quien de llegar a un acuerdo podría estar en los planes del nuevo técnico para el 2020.

Otro tema trascendental es de los refuerzos y uno de los que más interesa es Paolo Guerrero, quien ayer se despidió del Internacional de Porto Alegre y se presume que el delantero de 34 años sea la primera figura a incorporar.

El plantel de Boca comenzó ayer sus vacaciones hasta el 3 de enero, cuando se encuentren en el complejo Pedro Pompilio para hacer los estudios físicos de rigor. Luego se trasladarán al centro de alto rendimiento de Ezeiza, donde harán la pretemporada hasta el 13 de este mes.

El primer partido de Boca en el regreso de la Superliga es el 26 de enero, de local, ante Independiente por la fecha 17 del torneo.