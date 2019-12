"No nos creemos nada", aclaró el DT Diego Monarriz

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, se manifestó "feliz" de haberle ganado 1-0 a River, de visitante y haber sacado "10 de los últimos 12 puntos" que disputó el equipo azulgrana.

Además, el técnico de 51 años, aseveró que el actual "campeonato ha sido en general, irregular".

Respecto al partido en el que venció al equipo "Millonario", el entrenador "santo" afirmó que "sabíamos que íbamos a sufrir" y agregó: "Nos entrenamos para estar más adelantados, pero el equipo rival te llega".

"No nos creemos nada" manifestó Monarriz respecto a que todavía faltan muchas fechas para la finalización de la Superliga, pero reconoció que hoy el club de Boedo "terminó ahí arriba".

Sobre su futuro en la conducción del plantel de San Lorenzo, el técnico declaró: "No sé qué va a pasar, sí estoy feliz en cómo me hicieron sentir los jugadores y dirigentes".

También se manifestó satisfecho por lo logrado en San Lorenzo bajo su dirección, al destacar que "dentro de lo que pudimos aportar, sumamos puntos".

También habló Sebastián Torrico

Por su parte, el arquero Sebastián Torrico, figura en la noche del Monumental con un penal atajado al colombiano Rafael Santos Borré y dos tapadas al final del partido, se sintió "muy contento con el triunfo".

"Vinimos a hacer un partido inteligente y práctico a la hora de atacar", argumentó el guardavallas mendocino.

El jugador de 39 años reconoció que el "Ciclón" demostró "carácter, personalidad y entrega, ante un rival muy importante".

"De a poco logramos una identidad y conseguimos resultados, que San Lorenzo necesitaba", admitió el "Cóndor".

Por último el presidente "azulgrana", Matías Lammens, que finaliza su mandato en el club para asumir como ministro de Deporte y Turismo en el gobierno de Alberto Fernández, se despidió en su cuenta de la red social Twitter de los simpatizantes "cuervos".

"Hoy fue mi último partido como presidente de San Lorenzo. Es imposible transmitir la emoción y el orgullo que siento en este momento", señaló. "Me tocó vivir dos sueños que parecían imposibles: la Copa Libertadores (de 2014) y la Vuelta a Boedo", comentó.

"Con aciertos y errores, siempre hicimos lo que consideramos mejor para San Lorenzo", cerró Lammens.