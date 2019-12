Banfield superó a Independiente

Independiente ofreció anoche una pálida actuación en la 16ta. fecha de la Superliga y la pagó con una derrota ante Banfield por 1 a 0, lo que originó una despedida con silbidos en el estadio Libertadores de América.

El ex defensor de Racing Club Luciano Lollo, de cabeza a los 23 minutos del segundo tiempo, sentenció el resultado que significó la primera caída del ciclo de Fernando Berón en el "Rojo", que registraba dos victorias y dos empates.

Con ese tanto del marcador central, primero desde su llegada al club, el "Taladro" confirmó una levantada de tres victorias y tres empates antes del receso de fin de año, que le dio aire en la lucha por la permanencia.

Independiente, alejado de la lucha por la punta con 21 puntos y fuera de la zona de clasificación a las copas, buscará su recuperación el viernes próximo nuevamente como local cuando enfrente a Newell's Old Boys de Rosario en un partido postergado de la segunda fecha.

El local no supo resolver en el primer tiempo el planteo conservador que le propuso Banfield y dejó en evidencia sus carencias con un dominio intrascendente, que registró mucha posesión de pelota (61 por ciento) pero pocas ocasiones de gol.

El equipo de Julio Falcioni apeló una vez más a la fórmula defensiva que le permitió conservar la valla invicta en los cinco partidos anteriores como visitante, al esperar a su rival con mucha gente en campo propio para bloquear las líneas de pase y responder de contraataque.

Entre la impotencia del "Rojo" y la escasa ambición del "Taladro", el juego se volvió deslucido y demasiado cortado por la permisividad del árbitro Pablo Dóvalo.

Independiente tuvo en Domingo Blanco a su jugador más activo en ataque y en Silvio Romero al responsable de la única acción de peligro en la primera mitad con un remate desviado cerca del palo izquierdo del arco del colombiano Mauricio Arboleda.

Siete minutos después de esa acción, ya en el descuento, Damián Urzi -protagonista de un duelo áspero con el lateral Fabricio Bustos- contó con una gran posibilidad de ajusticiar al arquero uruguayo Martín Campaña pero su volea dentro del área, desde una posición libre de marcas, fue interceptada por la pierna derecha del zaguero Alan Franco.

Apenas retomado el partido tras el descanso, Banfield volvió a contar con una chance clara proveniente de un tiro de esquina desde la izquierda y Campaña respondió con reflejos en el primer palo ante un fuerte disparo de Julián Carranza, que anoche jugó su último partido en el fútbol argentino antes de partir al Inter de Miami, nuevo equipo de la MLS de Estados Unidos.

Independiente respondió con un remate de media distancia de Pablo Pérez y una nueva aparición de Silvio Romero en el área, que demandó un gran esfuerzo de Arboleda para desviar la pelota al córner y evitar el gol.

El complemento

Todo ello ocurrió en el primer cuarto de hora del complemento, en el que el partido se hizo más abierto por la decisión de Banfield de adelantarse unos metros en el campo.

Y esa decisión de ir en busca del arco rival con una mayor cuota de audacia tuvo su premio a los 23 minutos en otra pelota parada bien ejecutada por Jesús Dátolo que Lollo capitalizó con un frentazo que se filtró entre las piernas del arquero.

El DT Fernando Berón, disconforme con la respuesta de un equipo cuestionado por la tribuna, renovó piezas de ataque con la inclusión de Cristian Chávez primero y Sebastián Palacios, inmediatamente después del gol.

Con la ventaja en su poder, Banfield encontró mayor facilidad para colocar a sus delanteros mano a mano con la última línea de un Independiente cada vez más desesperado por el correr del reloj.

El equipo de Berón no tuvo respuestas en lo que quedó del partido y su público estalló con reprobación hacia los jugadores, insultos al presidente Hugo Moyano y un mensaje contundente hacia el entrenador: "Poné a los pibes, la p... que te parió".