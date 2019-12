El jueves por la noche, en el estadio de su querido Club Jorge Newbery, el arquero juninense Oscar De Giulio fue el principal protagonista de un partido especial. El "1" del "Aviador" cumplió 25 años en Primera división y lo festejó jugando al fútbol junto a ex compañeros y entrenadores.

"Fue un homenaje, no un partido despedida", aclaró entre risas De Giulio; un buen tipo y uno de los jugadores más queridos del fútbol local.

Su trayectoria es tan impecable como su conducta dentro de una cancha. Arrancó a los seis y a los 17 debutó en primera. Mañana domingo cumplirá 42 pirulos y el martes debutará en la edición 2019/2020 del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Hay cuerda para rato.

Con 25 años jugando en Primera las vivencias son muchas y el partido del jueves seguramente se sumará a esos momentos imborrables. Al respecto, sobre lo ocurrido en el estadio de Newbery, De Giulio contó: "La idea surgió de un amigo, David Forconi, al principio mucho no me gustaba la idea pero después me terminé enganchando. Son 25 años en Primera división y la verdad que no es poco".

Añadió: "La idea empezó a circular y fueron confirmando varios ex compañeros y muchos amigos que me dio el fútbol. Terminó siendo un lindo momento".

Completó: "El partido fue muy emotivo, la pasamos muy bien. Pero es oportuno aclarar que solo fue para festejar mis 25 años en Primera y que voy a seguir jugando. Este tipo de partidos generalmente no se hacen y quizás por eso se generó la confusión. Pero la verdad que estuvo muy bueno, ojalá que se repita con algún jugador más".

"Mi objetivo es jugar hasta los 45 pero lo voy a ir viendo campeonato tras campeonato. Hoy me siento bien, creo tener cierta regularidad y por eso sigo. Siempre hay que tener autocrítica, entrenar y cuidarse. En esto no hay misterios", remarcó.

Muchos amigos

Al partido homenaje asistieron los entrenadores Mario Finarolli, Fabio Nigro, Javier Fontanes, Petraglia, Oreste Darío López, Juan Manuel "Pepo" García y Luciano Martínez. También contó con la presencia de familiares, amigos y ex compañeros como Jorge Barragán, Mauro Martínez, Marcelo Mattiazzi, Elio Nuñer, "El Chino" Correa, la familia Reyes, Rodrigo Burela, Luis Labatti, Emilio Godoy, Matías Kenan, "El Bocha" Matías Manuale, Roberto Mendoza, Diego Mendoza, Martín Carrizo y Silvio Navarro, entre otros.

También acompañaron al "1", el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo; el coordinador de la liga y amigo, David Forconi; el presidente del Club Jorge Newbery, Lautaro Mazzutti; y la jefa de prensa del Club Sarmiento, María Rosa Ragogna.

El partido fue entre amigos de Oscar Di Giulio, que fueron elegidos por el mismo jugador. El ganador fue el conjunto Rosa por 3 a 1 sobre el Azul y el arquero homenajeado convirtió dos goles. También se entregaron plaquetas, camisetas y terminó con una cena de camaradería.