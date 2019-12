Diego Maradona se quedará en Gimnasia tras la confirmación de Gabriel Pellegrino como candidato

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro Diego Armando Maradona, sostuvo ayer que se quedará al frente del plantel en 2020, tras la confirmación del actual presidente Gabriel Pellegrino como candidato a la reelección el 15 de este mes.

Maradona dijo al programa Cielosports, de radio La Cielo de La Plata, que Pellegrino “confirmó que va a ir a la elección”.

“Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia, me dio la noticia de que me quedo”, señaló el entrenador.

Maradona contó que Pellegrino “va a hacer todo lo posible con mucha gente de Gimnasia que quiere de verdad al club, y va a armar un equipo duro para ganar todo lo que se pueda”.

“Necesitamos 40 goles, pero 35 también son bienvenidos”, refirió entre risas. Y amplió: “El tema gol es un problema para nosotros, porque siempre tenemos que ir atrás del resultado”.

Maradona expresó que “los muchachos están bien y el presidente está fantástico, es una gran noticia”, y agregó que “por ahí había gente que no creía en este Gimnasia y no creía en él”.

“Pero hoy (por ayer) me dio la noticia de que todos esos que estaban en contra quieren que Gimnasia hoy sea grande, y lo vamos a hacer más grande de lo que es”, puntualizó el astro.

El equipo

En cuanto al equipo, el defensor Germán Guiffrey sufrió un esguince de rodilla y tobillo, no jugará el domingo en el "Bosque" ante Central Córdoba de Santiago del Estero y será reemplazado por Matías Melluso.

Maradona pretende repetir el equipo que igualó ante Banfield el viernes pasado, pero debe esperar el fallo de la Asociación del Fútbol Argentino de retirarle o no la segunda tarjeta amarilla que recibió el arquero Nelson Insfrán en aquel partido.

De este modo Gimnasia iría con Insfrán o Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Melluso; Víctor Ayala y José Paradela; Eric Ramírez, Matías García y Horacio Tijanovich; Nicolás Contín.