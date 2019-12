Jorge Newbery y Rivadavia de Lincoln abrirán el certamen nocturno de fútbol

El próximo martes 10 comenzará el campeonato nocturno de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición llevará en primera el nombre de “Horacio Labati” en primera división y del profesor “Samuel Tonarelli” en divisiones inferiores.

El acto inaugural se realizará el martes en el estadio del Club Jorge Newbery, a las 21.30, ya que Labati –fallecido hace pocos meses trágicamente- estuvo ligado a la entidad del Pueblo Nuevo.

Previo a la ceremonia inaugural, jugarán a las 19.30 las categorías 2006 de ambas entidades; a las 20.30 lo harán las categorías 2009 de newberystas y rivadavienses, y a las 21.45 se iniciará el encuentro de primera división.

El miércoles 11, en tanto, jugarán en el estadio de Villa Belgrano los locales y Rivadavia de Junín, en el clásico de barrio; y en el estadio de River Plate, “La Loba” espera a Independiente, en ambos casos con preliminares de 2006 y 2009.

El jueves 12 también habrá doble jornada, en su estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona”, Mariano Moreno espera a Origone de Agustín Roca y en el campo de deportes de Ambos Mundos, jugarán desde las 21.45 Sarmiento y Deportivo Baigorrita.

La semana se cerrará el viernes 13 en el mismo estadio de Ambos Mundos, donde Defensa Argentina confrontará con B.A.P. también a las 21.45 y con preliminares de las divisiones 2006 y 2009.

Programación completa

El fixture completo en ambas zonas del Nocturno de fútbol, es la siguiente:



Zona “A”

1° fecha:

Rivadavia (L) vs. Newbery

Moreno vs. Origone

Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita

Libre: Ambos Mundos.



2° fecha:

Deportivo Baigorrita vs. Moreno

Origone vs. Rivadavia (L)

Newbery vs. Ambos Mundos

Libre: Sarmiento.



3° fecha:

Ambos Mundos vs. Origone

Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita

Moreno vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery.



4° fecha:

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

Deportivo Baigorrita vs. Ambos Mundos

Origone vs. Newbery

Libre: Mariano Moreno.



5° fecha:

Newbery vs. Deportivo Baigorrita

Ambos Mundos vs. Sarmiento

Rivadavia (L) vs. Moreno

Libre: Origone FC.



6° fecha:

Moreno vs. Ambos Mundos

Sarmiento vs. Newbery

Deportivo Baigorrita vs. Origone

Libre: Rivadavia de Lincoln.



7° fecha:

Origone vs. Sarmiento

Newbery vs. Moreno

Ambos Mundos vs. Rivadavia (L)

Libre: Deportivo Baigorrita.



Zona “B”

1° fecha:

Rivadavia (J) vs. Villa Belgrano

River Plate vs. Independiente

Defensa vs. B.A.P.



2° fecha:

Defensa vs. River Plate

B.A.P. vs. Rivadavia (J)

Villa vs- Independiente



3° fecha:

Rivadavia (J) vs. Defensa

B.A.P. vs. Independiente

River Plate vs. Villa Belgrano



4° fecha:

Rivadavia (J) vs. Independiente

Defensa vs. Villa Belgrano

B.A.P. vs. River Plate



5° fecha:

Villa Belgrano vs. B.A.P.

River Plate vs. Rivadavia (J)

Independiente vs. Defensa