Messi disfruta de otro Balón de Oro

Lionel Messi se consagró una vez más como el mejor futbolista del mundo. En esta ocasión se quedó con el Balón de Oro 2019, el sexto de su colección, en la ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtele de París.

El podio lo completaron Virgil van Dijk, del Liverpool, y Cristiano Ronaldo, de la Juventus. Cuarto acabó el senegalés Sadio Mané.

El capitán del Barcelona fue protagonista de un año agridulce ya que no se pudo consagrar con la selección argentina de la Copa América ni de la Champions League con su equipo, habiendo quedado eliminado en semifinales en ambos torneos. Pero además conquistó La Liga de España y obtuvo la Bota de Oro por ser el máximo goelador de los principales tornes domésticos de Europa con 36 goles.

Messi ya había ganado este trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, por lo que superó a Cristiano Ronaldo quien ostenta cinco Balones de Oro y hoy fue tercero.

En esta edición el galardón fue entregado por la revista France Football de manera independiente. Entre 2010 y 2015, el medio galo lo había hecho en conjunto con la FIFA, que luego decidió crear el The Best, cuyo ganador en 2019 fue también Messi. Luka Modric, ganador en 2018, le dio el trofeo al argentino en el escenario.

“Antes que nada quiero agradecer a los periodistas que me votaron y me hicieron merecedor de este premio. Como siempre, a mis compañeros del club y de la Selección, que me hicieron pasar un año, más allá de ganar o perder, muy lindo e increíble. Obviamente todos son parte de este reconocimiento”, declaró Messi al recibir el Balón de Oro.

El delantero habló sobre el final de su carrera, aunque aclaró que aún le quedan varias temporadas por delante: “Dios quiera que me queden más años para seguir disfrutándolo. Soy consciente de los años que tengo y esto significa más porque va llegando el momento de la retirada y es difícil. Repito, me quedan más años pero el tiempo vuelva y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias a todos”.

En la categoría femenina, la estadounidense Megan Rapinoe, estrella del Mundial 2019 organizado en Francia y ganado con solvencia por el Team USA, se quedó con el trofeo. La jugadora de 34 años, que juega en Seattle, ganó la Bota de Oro por haber sido la máxima artillera de la competición internacional, siendo designada, además, mejor jugadora del torneo. La futbolista de 34 años no se presentó a la ceremonia, pero grabó un video de agradecimiento que se emitió en la gala.

El año pasado, fue la noruega Ada Hergerberg la que recibió el primer Balón de Orofemenino de la historia. Entre las veinte nominadas figuraron también la australiana Sam Kerr, que acaba de fichar por el Chelsea, y la inglesa Lucy Bronze, nombrada jugadora de la UEFA del año.

Otras dos distinciones fueron atribuidas este año en el marco del Balón de Oro. El trofeo Raymond Kopa al mejor jugador sub-21, y el trofeo Lev Yashin, recompensando por primera vez a los porteros.

El francés Kylian Mbappé, vencedor del primer premio Kopa el año pasado, no pudo sucederse a sí mismo al haber superado el límite de edad por unos días.

El holandés Matthijs de Ligt (20 años), de Juventus, fue elegido para quedarse con el trofeo en esta ocasión, superando al portugués Joao Felix, ganador del Golden Boy 2019, y al delantero del Real Madrid Vinicius Junior.

Entre los arqueros, el trofeo Yashin fue para el arquero del Liverpool, Alisson Becker, que quedó por encima del alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen. El brasileño ganó la Champions League y la Copa América.