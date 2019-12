Darío Cvitanich, sobre la salida de Coudet: "Sería muy lindo cerrar este ciclo con un título"

Darío Cvitanich, delantero de Racing, sostuvo sobre la salida del entrenador Eduardo Coudet dentro de dos semanas que "sería muy lindo cerrar este ciclo con un título", en referencia al Trofeo de Campeones, que disputará ante Tigre el 14 de diciembre.

"Estamos comprometidos con cumplir con los objetivos que nos propusimos en el arranque del semestre, por eso sería muy lindo cerrar este ciclo del 'Chacho' con un título. Ojalá que podamos darle esa alegría", dijo el futbolista en rueda de prensa tras el entrenamiento del plantel albiceleste.

Racing Club, campeón de la pasada Superliga, y Tigre, ganador de la Copa de la Superliga, se enfrentarán el próximo sábado 14 de diciembre en el estadio José María Minella, en Mar del Plata.

"Si logramos cerrar el año con otro título, como lo empezamos, sería un gran final. Si hacemos un balance en ese contexto creo que sería positivo, más allá de que también nos quedaron cosas pendientes", continuó el atacante ex Banfield y Boca.

Cvitanich, de 35 años, expresó además su agradecimiento hacia el entrenador Coudet, quien fue el responsable de su llegada a la institución de Avellaneda.

"El 'Chacho' nos comunicó puertas adentro su decisión y somos agradecidos a él. Le deseamos lo mejor y en lo personal le agradezco su trato, ya que en un momento particular y muy bueno confió en mí", aseguró el delantero.

"El entrenador que venga se va a encontrar con un plantel muy rico y que puede explotar muchísimo. Trataremos de adaptarnos a esa idea, sabiendo que podemos mejorar más aún", dijo Cvitanich sobre el reemplazante de Coudet, que aún no está definido.

El autor del gol en el empate 1-1 del último viernes ante Defensa y Justicia se mostró optimista en "pelear por el título si logramos mejorar el rendimiento colectivo", de cara al tramo final de la Superliga.

"La posición en la que nos encontramos hoy en el certamen nos permite entender que si mejoramos los aspectos que debemos hacerlo, podemos pelear por el título", opinó.

Se viene Lanús

El ex futbolista del Ajax de Holanda hizo mención al próximo partido de la "Academia", ante Lanús, a disputarse en La "Fortaleza Granate" el sábado, por la 16ta. fecha de la Superliga.

En cuanto a su continuidad como futbolista, indicó que no descarta terminar su carrera en Racing: "No sé cuánto más voy a jugar, no sé cuánto más me quedará de carrera. Eso es algo muy íntimo y no descarto terminar mi carrera acá. Pero la realidad es que el tiempo dirá en dónde me toca hacerlo, sea acá o en otro lado", expresó el delantero.

"Estoy tranquilo y contento. Tengo 35 años y desde hace un tiempo analizo las cosas paso a paso. No pienso mucho más allá de lo que me toca vivir en la actualidad. Pero acá me han hecho sentir alguien muy especial en el grupo", concluyó Cvitanich.

La actualidad del plantel

El entrenamiento matutino del plantel racinguista se desarrolló en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda, con movilidad física inicial y un ejercicio de fútbol en espacio reducido con acumulación de pases.

El defensor Leonardo Sigali trabajó a un costado del campo de juego para continuar con la recuperación de una dolencia en una rodilla.

En tanto, el delantero y capitán Lisandro López (contractura en el gemelo derecho) y el medioampista Nery Dominguez (molestia en el recto del miembro inferior derecho) trabajaron en el gimnasio.

El sábado próximo, Racing visitará a Lanús desde las 21.45 por la fecha 16ta. de la Superliga del fútbol argentino.