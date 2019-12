Sarmiento no incorporaría refuerzos durante el receso

En el inicio del receso vacacional, el plantel profesional de Sarmiento ya fue licenciado hasta el 3 de enero. Para este período, la AFA autorizó a los clubes de la Primera Nacional a incorporar un máximo de tres refuerzos pero la dirigencia del “verde” desestimaría esta posibilidad.

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, se anticipó a la jugada y ya hizo declaraciones al respecto. En diálogo con “Democracia”, confirmó que la situación financiera del club no es la ideal y que en diciembre el objetivo principal será no adeudar sueldos, para que nadie se vaya.

En cuanto a la deuda, Chiófalo confirmó a este diario que aún no se ha podido saldar los sueldos correspondientes a los meses de octubre y noviembre; pero que la idea es abonarlos antes de las fiestas navideñas. La suma total rondaría los seis millones de pesos.

En un contexto complicado desde lo financiero, por el momento se hace difícil pensar en la contratación de refuerzos y es por eso que el entrenador Iván Delfino apostará a recuperar jugadores lesionados, para aumentar las variantes.

Cabe recordar que entre algodones están los volantes Franco Leys (se rompió los ligamentos en julio) y Gabriel Graciani (lesión de la sindesmosis tibio peronea distal). Además, la pretemporada 2020 servirá para reforzar la parte física en profesionales que han tenido varias complicaciones, como Francisco Molina, Fermín Antonini y Fabio Vázquez, entre los principales.

Lo único que reflotaría la posibilidad de contratar algún refuerzo sería la partida de algún jugador del C.A.S. Sobre este tema, desde la dirigencia informaron que no hay pedidos oficiales pero que en el caso de que existan, se tratará de buscar lo mejor para el club.

En definitiva, por el momento, Sarmiento no piensa en refuerzos. Sí en saldar lo que se adeuda y en cumplir con lo prometido, para que en el 2020 la historia continúe de la mejor manera.