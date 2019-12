El astro del Barcelona Lionel Messi se quedó con su sexto Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football. Messi, máximo goleador histórico del seleccionado argentino, ya se alzó con el trofeo en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

