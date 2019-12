Sarmiento derrotó a Lima FC

El equipo de fútbol femenino de Sarmiento de Junín, que compite en el certamen de segunda división que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo triunfo en la tarde de ayer.

Se impuso como visitante en la ciudad de Lima (Distrito de Zárate) al conjunto local, por 3 a 2, dando vuelta el resultado ya que arrancó perdiendo en los pagos de Sergio Javier Goycochea, ex arquero de River y la Selección Nacional.

Con tantos de Sofía Dambrosio, Victoria Jancich y Lucía Mansilla, pasaron luego a ganar 3 a 1 y aunque descontó Lima FC, el encuentro terminó 3 a 2 en favor de las dirigidas por Sergio Ariel Barbagelata, quienes volvieron felices a Junín.

Ayer, el conjunto “verde” de primera división femenina formó con Guadalupe Riscossa; Victoria Berenguel, Victoria Jancich, Lourdes Pérez, Brunela Spina, Isabela Alonso (Luisina Garrido), Lucía Inglese, Sofía Berenguel (Sofía Nieves), Lucía Mansilla (Alma Verdún), Marianela Costa y Sofía Dambrosio. D.T.: Sergio Barbagelata. Sup.: Delfina Branse, Valentina Berenguel, Belén Zara, Ayelén Silva y Julieta Chiófalo.

Con esta victoria, Sarmiento suma 23 puntos en once partidos jugados, con siete triunfos, dos empates y dos derrotas, habiendo marcado 32 goles y recibido 14.

Ahora, Sarmiento jugará como local el próximo fin de semana, ante Defensa y Justicia, y cerrará el año visitando a Camioneros.