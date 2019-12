Sarmiento visita a Lima FC

El equipo de fútbol femenino de Sarmiento de Junín, que compite en el certamen de segunda división que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afrontarán esta tarde su undécimo encuentro del certamen de ascenso.

Las dirigidas por Sergio Ariel Barbagelata visitarán desde la hora 17 a Lima Fútbol Club, en el estadio del conjunto del Distrito de Zárate, elenco de similar rendimiento al “verde”, aunque viene de perder por goleada ante Banfield, por 8 a 0.

Para hoy, el entrenador del C.A.S. citó a estas jugadoras, quienes deben presentarse a las 10.30 en la secretaría de Necochea y Gandini, para emprender el viaje a Lima:

Sofía Berenguel, Isabela Alonso, Victoria Jancich, Delfina Branse, Sofía Nieves, Lucía Inglese, Valentina Berenguel, Guadalupe Riccossa, Luisina Garrido, Lourdes Pérez, Lucía Mansilla, Alma Verdún, Belén Zara, Brunela Spina, Ayelén Silva, Julieta Chiófalo, Marianela Costa, Sofía Dambrosio, Andreína San Pedro y Sofía Jancich, desatacándose que por lesiones no estarán dos piezas claves en el andamiaje del equipo, la volante Florencia Gamarra y Melina Garialdo Panero.

Últimos resultados

Recordemos que por la décima fecha, Sarmiento goleó en nuestra ciudad, en el estadio “Eva Perón”, por 3 a 0 a Deportivo Merlo, con goles de Sofía Dambrosio (2) y Andreína San Pedro.

Los demás resultados, fueron éstos:

Argentinos Jrs 3 vs Deportivo Armenio 0, con goles de Luana Mendizábal -2- y Florencia Anonni, de penal.

Atlas 0 vs. Comunicaciones 4 (Soledad González -2-, Julia Pestarino y Carolina Ochoa).

Liniers 0 vs. Defensa y Justicia 5 (Aidee Zaracho, Rocío Zarza, Antonela González, Laura Moreno y Paula Álvarez).

Deportivo Morón 1 (Aylén Valor) vs. Deportivo Español 2 (doblete de Laura Romero).

Atlanta 2 (Ana Vera y Juliana Enciso) vs. Almirante Brown 0.

Puerto Nuevo 2 (Noemó Gómez y Manuela Cardozo) vs. Argentino de Rosario 1 (Anahí Orellano).

Estudiantes de Buenos Aires 1 (Micaela Schneider de penal) vs. Luján 0.

Banfield 8 (Macarena Abalos -2-, Natalia Mallol -2-, Isabel Soto -2-, Rocío Lozada y Milagros Rivero) vs. Lima FC 0.

Argentino de Quilmes 2 (Nerea Arévalo y Drusila Cápolo) vs. Camioneros 4 (goles de Candela Vera, Tamara Rolón, Rocío Ramírez y Trinidad Méndez).

Recordemos que tras el cotejo de hoy ante Lima, Sarmiento jugará como local el próximo fin de semana, ante Defensa y Justicia, y cerrará el año visitando a Camioneros.