All Boys superó a Deportivo Riestra y tomó aire en la Primera Nacional

All Boys derrotó ayer a la tarde a Deportivo Riestra 2 a 0, por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y sumó tres valiosos puntos en su lucha por no descender.

Adrián Martínez (14m.St) y Facundo Parra de penal (34m.St) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Islas Malvinas, del club All Boys, y arbitrado por Yael Falcón Pérez, quien expulsó en el local con roja directa a Facundo Cardozo (35m.St) y por doble amonestación a Sebatián Martínez (43m.St).

Fue flojo el primer tiempo, en el cual Deportivo Riestra manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras.

Pero lo del equipo visitante fue apenas una ráfaga entre los nueve y 15 minutos, en donde generó tres chances nítidas: un remate de Walter Acuña en el travesaño, un cabezazo de Maximiliano Brito que salvó Joaquín Pucheta y un disparo de Adrián Flores que se fue apenas desviado.

All Boys fueron apenas excursiones individuales de los juveniles Facundo González y Marco Iacobellis, sin eficacia.

En el complemento All Boys justificó la victoria, porque en su mejor momento, cuando presionaba y llevaba por delante a Riestra, se puso en ventaja con un tremendo zurdazo desde la derecha del lateral Adrián Martínez, que puso la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Fernando Lugo.

Después amplió Parra de penal y sobre el final el local sufrió dos expulsiones, pero controló el juego ante un rival inofensivo.

Con el triunfo, All Boys cortó una racha de ocho partidos sin victorias, mientras que Riestra perdió precisamente tras ocho jornadas.