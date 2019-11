Boca recibe a Argentinos Juniors y River Plate visita a Newell´s Old Boys en Rosario

Boca Juniors, repuesto del "cimbronazo" que significó la eliminación de la Copa Libertadores, recibirá al sorprendente Argentinos Juniors, en un partido entre los dos punteros de la Superliga que es el cruce excluyente de los tres que se jugarán hoy por la fecha 15° de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se jugará a las 19.40 en "La Bombonera", será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal de cable Fox Sports TV.

El equipo "xeneize" tiene 28 puntos, al igual que los "bichos colorados", y es consciente de que el cruce de hoy será importante para terminar el año como líder de la Superliga (luego queda otro encuentro en Rosario, ante Central) y dejar atrás la eliminación "copera" a manos de River, un impacto que no fue más grave aún sólo porque los dirigidos por Gallardo perdieron la final ante Flamengo.

En Boca, el entrenador Gustavo Alfaro hará un solo cambio en relación a la formación que le ganó en la fecha pasada a Unión de Santa Fe (2-0), y será el regreso del lateral colombiano Frank Fabra, quien cumplió una fecha de suspensión.

Ingresará por Emanuel Más y el resto del equipo será el mismo, con una línea de ataque integrada por Eduardo "Toto" Salvio, Alexis Mac Allister y Emmanuel Reynoso, con el goleador "Wanchope" Abila como único referente de área.

En Boca habrá una ausencia significativa, la de Carlos Tevez, y un regreso esperado, el de Juan Román Riquelme, quien comprometió su presencia en "La Bombonera" después de mucho tiempo.

En cuanto a Tevez, se comprobó que sufre un desgarro en el sóleo derecho y si no renueva su contrato que expira a fin de año, no podrá despedirse de los hinchas como le hubiera gustado, siendo su última aparición en La Boca el 3 de noviembre último, en el triunfo sobre Arsenal de Sarandí por 5-1, partido en el que jugó en muy buen nivel y anotó un gol.

Su rival, Argentinos, no irá a La Boca como mero partenaire, sino a buscar los tres puntos, entusiasmado luego del triunfo de la fecha pasada sobre Newell's (1-0) que le permitió mantenerse arriba.

El entrenador de Argentinos, Diego Dabove, deberá hacer un cambio obligado, ya que se desgarró el marcador central Carlos Quintana y le dejará su lugar a Marcos "Mambrú" Angeleri, quien ingresó en su lugar ante los rosarinos.

La baja de Quintana es importante, sobre todo porque Boca basa gran parte de su poderío en la pelota parada y tiene jugadores importantes en el juego aéreo, como Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Abila.

Newell's Old Boys recibe a River, en cotejo prometedor

Newell's Old Boys, que viene de perder como visitante con uno de los punteros, Argentinos Juniors, recibirá esta noche a River Plate, que intentará recuperarse de su derrota en la final de la Libertadores con el Flamengo.

Jugarán a las 21.45 en el estadio del Parque de la Independencia de Rosario, el árbitro será Néstor Pitana y televisará la señal TNT Sports.

Newell's contará con la vuelta del volante central Julián Fernández, a priori en lugar de Braian Rivero, así como con el probable ingreso del delantero portugués Luis Leal en reemplazo de Alexis Rodríguez.

El equipo dirigido por Frank Kudelka mostró un declive en su juego desde el partido que empató de local con Banfield, que se profundizó en las derrotas como local del Gimnasia de Diego Maradona, por 4 a 0, y como visitante de Talleres y Argentinos, matizadas con las victorias como visitante de Patronato y como local de Defensa y Justicia.

Newell's marcha décimo, con 21 puntos, y con un partido menos tiene un promedio de 1,215, que lo ubica en el cuarto lugar de los equipos que hoy se salvan del descenso.

Enfrente se parará River, que está quinto con 24 puntos, a cuatro de los punteros Boca y Argentinos, y que intentará comenzar a cicatrizar lo antes posible la herida de haber perdido la final de la Copa Libertadores.

El entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, reemplazará al lesionado lateral izquierdo Milton Casco por el defensor chileno Paulo Díaz o por Marcos Angileri. Además, Enzo Pérez y el uruguayo Nicolás De la Cruz no viajarán a Rosario por molestias físicas, por lo que habrá otras dos variantes en la formación con respecto al último partido en Lima. Leonardo Ponzio y el colombiano Juan Fernando Quintero podrían ocupar sus lugares en el once inicial.

Newell's lleva una llamativa paternidad sobre River en su cancha, al extremo que en la última década le ganó seis de los siete partidos que jugaron, el séptimo lo ganó el "millonario" y no empataron.

Estudiantes inaugura estadio recibiendo a Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vivirá hoy una histórica jornada cuando inaugure su nuevo estadio recibiendo a Atlético Tucumán, en un cotejo por la 15ta. fecha de la Superliga.

El partido se jugará desde las 17.35, en el estadio ubicado entre las calles 57 y 1, que mantuvo el nombre de Jorge Luis Hirschi, con capacidad para 30.000 espectadores, con el arbitraje de Diego Abal y dirigido por TNT Sports.

No será una fecha cualquiera la de hoy para el "Pincha" ya que Estudiantes volverá oficialmente a su cancha después de 14 años, tres meses y dos días de ausencia.

Ya es historia la doble jornada de inauguración del nuevo estadio y ahora el equipo de Gabriel Milito recibirá a Atlético Tucumán luego de jugar 307 partidos entre el estadio Ciudad de La Plata, Quilmes, Arsenal, Racing y Gimnasia, lugares donde logró varias alegrías y triunfos memorables.

Estudiantes sumaba cuatro triunfos seguidos sin goles en contra pero esa serie positiva culminó en la fecha pasada al caer 3-2 ante Colón en Santa Fe y ahora está en clasificación de Copa Sudamericana con 22 unidades.

El entrenador Gabriel Milito haría sólo un cambio con el ingreso de Nazareno Colombo por el expulsado ante Colón, Jonathan Schunke.

Atlético Tucumán, con Ricardo Zielinski como técnico, vive una resurrección luego de un Inestable comienzo con apenas siete puntos sobre 24 en el inicio de la temporada.

El "Decano" ahora suma siete fechas invicto con cinco triunfos y dos empates y con 23 puntos esta cercano de los punteros y en zona de Copa Sudamericana.

Zielinski debe realizar dos cambios con respecto de la última formación que igualó con San Lorenzo (2-2) por el suspendido volante central Cristian Erbes y por el lesionado delantero Leandro Díaz.

Por el ex mediocampista de Boca Juniors ingresará otro ex “Xeneize”, Federico Bravo, y por el ex delantero de Lanús lo hará otro ex “Granate”, Lucas Melano.