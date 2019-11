Racing no pudo frente a Defensa y Justicia

Por la décima quinta fecha de la Superliga Argenrtina de Fútbol (SAF), Racing Club tenía en su estadio la chance de ser puntero del certamen, al menos momentáneamente, pero terminó empatando uno a uno con Defensa y Justicia y se aleja de las primeras ubicaciones.

En la despedida anticipada del “Chacho” Eduardo Coudet, entrenador con el que consiguió su último título y que dirigirà por última vez el próximo fin de semana, el “Halcón” no le dio tiempo a nada a los albicelestes.

A los 3 minutos de iniciado el encuentro, Ignacio Aliseda abrió el marcador para la visita, pero 10 minutos después, Darío Cvitanich marcó el tanto del empate para la “Academia”, rematando de penal a la derecha del arquero Ezequiel Unsaín.

De allíen adelante, los dos buscaron con sus armas ponerse en ventaja, pero aunque tuvieron algunas opciones ante el arco rival, no las concretaron y los iniciales 45 minutos se cerraron 1 a 1.

En el complemento, el conjunto dirigido por Mariano Soso tuvo algunas chances de volver a ponerse en ventaja, sin embargo, no las pudo aprovechar.

Por su parte, el equipo de Avellaneda generó peligro sobre el arco defendido por Unsain, pero éste se lució y no le permitió dar vuelta el resultado, por lo cual los minutos fueron pasando y el silbatazo final de Patricio Loustau los encontró igualados uno a uno y ambos quedaron con ganas de llevarse el triunfo.

Licencia a Cristaldo, denunciado por violencia de género

El delantero de Racing, Jonatan Cristaldo, denunciado ayer por su pareja Morella de Las Heras por violencia de género, fue licenciado durante cinco días y desafectado del partido que el equipo de Avellaneda jugó con Defensa y Justicia.

Según la denuncia, el domingo pasado Cristaldo golpeó en el rostro a su pareja, de 28 años y quien mostró en un video las lesiones que le produjo la agresión.

En el video que subió a sus redes sociales, De Las Heras relató: "Acá, cómo me dejó la cara, cómo me dejó. Cómo me arrastró por el piso, por el cuarto. Acá está el buenito. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua por el piso. Mirá cómo tengo la cara, toda hinchada".

A raíz de la denuncia, Racing Club emitió esta noche el siguiente comunicado de prensa:

"(...) El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.

En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco días, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.

(...) Racing Club tiene previsto elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género, realizar jornadas de sensibilización con sus futbolistas (planteles masculino y femenino), y con chicos y chicas que participan en las diversas actividades del club.

En ese sentido, la Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género".