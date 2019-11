"Jugamos bien y logramos un buen triunfo", reconoció Delfino

Al abandonar los vestuarios del estadio jujeño, para dirigirse al hotel donde el equipo descansó en horas de la madrugada, antes de emprender el regreso a nuestra ciudad, poco antes del mediodía de hoy, el director técnico de Sarmiento de Junín, Iván Delfino, dialogó brevemente con la prensa.

Inicialmente, el entrenador del Verde remarcó que "Esta es una cancha dura, pero jugamos bien y logramos un buen triunfo. Nos paramos bien, el equipo hizo un buen partido y ganamos claramente, pudiéndolo liquidar antes. Con esto, cerramos un buen semestre, sin dudas".

Luego, consultado sobre cómo sigue su ciclo como coach de Sarmiento, el entrenador santafesino dijo: "No he hablado aún nada con los dirigentes para lo que se viene, así que veremos más adelante. A toda la gente del club le deseo que terminen muy bien el año, con salud y trabajo y que pasen una lindas fiestas", concluyó Iván Delfino.

Habló el goleador

Por su parte, el goleador del Verde y del torneo, el delantero Pablo Magnín, autor del primer tanto del CAS en Jujuy, dijo inicialmente:

"Esta cancha siempre es difícil, nos propusimos sumar acá y ganamos por primera vez en Jujuy", tras lo cual resaltó: "Mis goles son consecuencia de lo que hacen mis compañeros, yo estoy para correrlas a todas, para aguantar la pelota cuando me llega, para tratar que luego lleguen limpios los de afuera. Yo estoy para convertir cuando se me presenta la chance", y sin dudas que lo viene haciendo regularmente.

Tras ello, Magnín manifestó:

"El equipo tiene esa forma de jugar, inteligente, e Iván (Delfino) plantea muy bien los partidos. Sabe de antemano cómo van a ser los partidos, qué van a hacer los rivales y nos lo dice. Este equipo ha perdido muy poco, las finales perdidas y muy pocos cotejos más".

Para cerrar, Magnín expresó: "No nos convierten muchos goles, estamos sólidos y ahora nos vamos a descansar algunos días, para volver con todo el año próximo. Felicidad para todos", cerró el artillero que vino de Temperley para ser figura del Verde.