Banfield recibe al Gimnasia de Maradona y Racing Club espera a Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por el astro Diego Armando Maradona y seriamente acechado por el descenso, visitará hoy a Banfield en uno de los dos partidos que darán inicio a la décima quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Jugarán desde la hora 19 en el estadio “Florencio Sola”, será dirigido por Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports Premium.

El "Taladro" dirigido por Julio César Falcioni tiene 16 puntos e intentará continuar la senda triunfal luego de vencer a Lanús y a Vélez, ambos por 1 a 0.

Los dirigidos por Diego Armando Maradona cayeron en la última jornada, en condición de local, en un duelo clave ante Arsenal de Sarandí por 1-0 y necesitan ganar para aliviar su delicada situación.

El historial entre ambos en Primera División es de 89 partidos, con 27 victorias del "Lobo", 36 del "Taladro" y 26 empates.

Más tarde, Racing Club, segundo junto a Lanús a tres unidades de los punteros Boca y Argentinos Juniors, recibirá a Defensa y Justicia en la despedida del entrenador Eduardo Coudet como DT del equipo de Avellaneda en el "Cilindro de Avellaneda".

El encuentro se disputará en el estadio “Presidente Perón” de “La Academia” desde las 21.10, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Patricio Loustau.

Será un partido especial, por significar la despedida del “Chacho” Coudet de Avellaneda antes de, casi con seguridad, mudarse a Brasil para ser entrenador de Internacional de Porto Alegre.

Coudet –tras luego de este partido- dirigirá al equipo ante Lanús, por la 16ta. fecha, y luego la final de la Copa de los Supercampeones, el 14 de diciembre próximo ante Tigre en Mar del Plata.

Racing (25 puntos) no juega bien, su defensa esta distante de ser confiable, en la zona de gestación la creatividad es a cuentagotas y en la ofensiva, si bien está entre los seis equipo que más convirtieron, no le sobra gol, pero suma 10 fechas invicto.

Con Mariano Soso como DT, Defensa suma 17 puntos y quiere mantenerse cerca de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2020. Está a cuatro puntos, viene de vencer a Lanús 2-0, y hoy mantendría la misma formación.

Racing tendrá un cambio seguro con el ingreso de Mauricio Martínez por el desgarrado Marcelo Díaz y una duda en la ofensiva, entre Jonatan Cristaldo (iba a ser titular pero fue denunciado por violencia de género) o Nicolás Reniero.

El historial es exiguo con apenas seis partidos, de los cuales Defensa fue local en cuatro, ganando el "Halcón" dos, Racing uno y se registraron tres empates.

La 15ta. fecha seguirá con este cronograma de partidos, jueces y señal televisiva que los emitirá:

Mañana sábado: 17.35 Estudiantes vs. Atlético Tucumán (por TNT Sports), siendo árbitro Diego Abal.

A las 19.40, Boca Jrs. vs. Argentinos (por Fox Sports Premium), siendo juez Andrés Merlos.

Desde las 21.45, Newell's - River Plate (TNT Sports), con Néstor Pitana como árbitro.

Domingo 1° de diciembre:

A las 17.10, San Lorenzo vs. Patronato de Paraná (por Fox Sports Premium), siendo juez Pablo Echavarría.

A las 19.40, Vélez – Colón de Santa Fe (TNT Sports), árbitro: Ariel Penel;y Godoy Cruz de Mendoza ante Talleres de Córdoba (Fox Sports Premium), con el contralor del juez radicado en Lincoln, el sureño Darío Herrera.

A las 21.45, Central Córdoba de Santiago del Estero ante Rosario Central (TNT Sports), árbitro será Fernando Rapallini; y Aldosivi de Mar del Plata contra Independiente (Fox Sports Premium), controlados por Fernando Echenique.

Lunes 2/12: A las 19, Arsenal vs. Lanús (por TNT Sports), siendo árbitro Jorge Baliño; y desde las 21.10, Unión de Santa Fe vs. Huracán (Fox Sports Premium), con Mauro Vigliano como juez.

Los protagonistas

Las probables formaciones para los partidos de hoy serían estas:

Banfield: Mauricio Arboleda, Rodrigo Arciero, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Sebastian Dubarbier; Reinaldo Lenis, Jorge Rodríguez, Sergio Vittor y Agustín Urzi; Jesús Dátolo; Julián Carranza. D.T.: Julio Falcioni.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán, Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey; Horacio Tijanovich, Víctor Ayala, José Paradela y Matías García; Erik Ramírez y Nicolás Contín. D.T.: Diego Maradona.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Mauricio Martínez; Walter Montoya, Matías Zaracho y Matías Rojas; Lisandro López y Jonatan Cristaldo o Nicolás Reniero. D.T.: Eduardo Coudet.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, David Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Ignacio Aliseda y Nicolás Fernández. D.T.: Mariano Soso.