Cangialosi: "Somos merecidos campeones porque en todas las canchas salimos a ganar"

Luego del pitazo final del árbitro Pablo Fernández, se desató la alegría de la gente de River Plate (J), iniciando sus jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas el gran festejo por la obtención del campeonato "Clausura" 2019 denominado "Ángel Kenan", título que llegó con mucho esfuerzo y luego de varios años.

Tras la victoria 2 a 0 ante Rivadavia de Lincoln, el entrenador Daniel Gustavo Cangialosi se mostró feliz por el logro, que llegó en la final de anoche y luego de que "Mamita" tomara el equipo hace algunas fechas, tras el alejamiento de Mario Finarolli.

El destacado y talentoso ex futbolista profesional y actual DT de "La Loba", dijo: "No puedo casi hablar, la verdad que los pibes le pusieron mucho huevo, es muy difícil coronarse en el amateurismo, trabajar en el día a día. Quiero felicitar a todos mis jugadores, estoy muy emocionado", expresó inicialmente el coach que hizo doblete, ya que coronó a la cuarta división y anoche a la primera de los aurinegros.

Seguidamente, Cangialosi expresó: "No fue fácil, este es un plantel -entre cuarta y primera división- compuesto de 32-33 jugadores, de hombres. Sabían que era la gran oportunidad, que hoy (por anoche) era el día, porque se venía de perder el Nocturno y otras finales".

Añadió: "Creo somos merecidos campeones porque en todas las canchas salimos a ganar, cuando hubo que pelear los partidos, se los peleó y cuando hubo que jugar, se jugó. Estoy muy emocionado y feliz", cerró "Mamita" Cangialosi, envuelto seguidamente en abrazos de la gente riverplatense.

"Luchamos todos juntos", manifestó Rodrigo Pacri

Por su parte, Rodrigo Pacri destacó: "Lo logramos porque luchamos todos juntos, todos para el mismo lado, así que es compartido por este gran grupo. Se cumplió un objetivo, que se dio para todo el grupo y que pudimos cumplir", remarcó.

El experimentado José Galeano manifestó a su turno: "La verdad que hicimos un esfuerzo grande, de un año de trabajo. Siempre estuvimos arriba, con juego y desarrollando la línea de juego que queríamos. Aunque nos faltó en algunos momentos que aparezcan o aparecer algo más los jugadores creativos, pero en un partido duro fuimos superiores en orden, en juego y ganamos bien".

Agregó: "A lo largo del torneo logramos goles con pelota parada y tuvimos otros atributos que nos llevaron a un merecido título".

El "guerrero de mil batallas", el volante uruguayo que es ya un juninense más, Johny Aquino, analizó lo obtenido con calma y claridad. Dijo que: "Uno nunca sabe, cuando va a jugar una final, lo que puede pasar, pero la ganamos y realmente no sé si será mi última final, pero realmente la pude disfrutar".

"Salimos campeones porque no nos caímos cuando se nos escapó la vuelta olímpica ante Jorge Newbery (el domingo pasado) y hoy (por anoche) estábamos muy confiados. Todo el año trabajamos para esto, que se nos venía escapando anteriormente, pero ahora se dio y de manera merecida", completó el "5".