Florencia Gamarra: “Hay un grupo humano muy lindo para trabajar y poder lograr los objetivos"

Florencia Gamarra nació en Junín hace 28 años, pero desde los cuatro se radicó con su familia en Germania, partido de General Pinto.

Hija de Héctor José Gamarra y de Mónica Graciela Granzella, y hermana de Andrés y Joaquín Gamarra, desde pequeña despuntó su pasión por el fútbol y en ese deporte, el más popular de la Argentina, está cumpliendo el sueño de jugar a nivel semiprofesional, ya que integra -siendo titular indiscutida desde el inicio del certamen- la primera división de Sarmiento de Junín, que disputa el campeonato de segunda división de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) y dirige Sergio Ariel Barbagelata.

"Flor", quien es profesora de educación física y está cursando la carrera de acompañante terapéutico, fue entrevistada por "Democracia" y la volante central del conjunto de Sarmiento de Junín que compite con buen suceso en el torneo afista, contó sus vivencias.

Inicialmente, dijo:"Empecé a jugar desde muy chica, con mi hermano mayor (Andrés). Jugábamos en la plaza de la estación de trenes de Germania. Había justo cuatro árboles que marcaban los arcos, un lugar muy lindo. A papá y mamá no les gustaba que yo vaya a jugar con él y sus amigos, porque muchas veces volvía llorando, ya que me mandaban al arco, para después poder salir a jugar un ratito. Lloraba porque pateaban muy fuerte. Ese era el motivo por el que mamá no quería que vaya a jugar con él, siempre decía que tenía que jugar a otra cosa, no al fútbol. Pero nunca la escuchaba. Aprendí a patear la pelota en casa, contra la pared. Miraba a mi hermano y a mi papá y quería hacer lo mismo que ellos. Hasta que no me salía, no descansaba".

Su primer equipo

La pasión no disminuyó con el paso de los días, meses y años y así lo reflejó la bella Florencia, al manifestar: "Cuando yo tenía 11 años nos juntábamos con algunas chicas del pueblo, para jugar partidos. Iba casa por casa a buscarlas. Recuerdo que la que siempre me acompañaba era mi amiga Ana Ruiz, hija de ´Chiquito´ (Juan Carlos Ruiz). Él fue quien dio inicio a un equipo de fútbol femenino. Entrenábamos en la canchita del Club Sarmiento de Germania. Ruiz, dedicaba su tiempo libre para enseñarnos a jugar al fútbol. En ese tiempo, el primer certamen que jugamos fue el de los Torneos Bonaerenses, el deseado, el único que teníamos en el año. Poco tiempo después, llegó a la Escuela Nº 11 de nuestro pueblo un profesor de Educación Física, Darío Eletto (de Lincoln). Nos dijo: `Tengo una pelota y estos conos.., ¿Qué podemos hacer?´. Yo fui y pateé la pelota y volvió a hacer una pregunta. ´¿Quieren jugar al fútbol?´. Y así fue. En esa primera clase, Darío quedó sorprendido por el manejo de pelota que yo tenía. Así me lo dijo años después.

Pasaron los días y nos llegó la propuesta a la Escuela de empezar a entrenar fútbol, en el campito frente a su gimnasio. Recuerdo que éramos muchas chicas. Y cómo lo hacía ´Chiquito´ Ruiz, pura pasión. Seguimos compitiendo en los Torneos Bonaerenses con él. Tiempo después, Livio Dovigo (por entonces director de Deportes de General Pinto) le brindó el apoyo a Darío (Eletto) para emprender el proyecto de la Escuela Municipal de Fútbol Femenino. Desde ahí, el Municipio jamás nos hizo faltar algo, teníamos un respaldo y nuestro profesor, un sueldo. Formaron el cuerpo técnico Darío (Eletto) y ´Chiquito´ (Ruiz) y empezamos a participar de la Liga de fútbol de Junín. Poco después, también en la Liga de Lincoln", destacándose que las germanienses lograron varios títulos, coronándose campeonas.

Admira a Riquelme, Gago y Paredes

Tras reconocer que "Me gusta jugar en el mediocampo, de ´5´. Desde chica miraba a Juan Román Riquelme, era fanática de su juego. También me gustan mucho Fernando Gago y hoy miro mucho a Leandro Paredes", Florencia Gamarra dijo: "Después de varios años de jugar en Germania, me llegó la propuesta de Rivadavia de Lincoln. Quien estaba a cargo de la primera era Darío Eletto. Desde Rivadavia, fui a jugar a Sarmiento de Junín, para competir en A.F.A. Todos los que jugamos, son partidos para sumar experiencia. Los primeros fueron para ir perdiendo un poquito los nervios y la ansiedad de jugar este torneo tan importante. El nivel de juego es mucho más alto al que hay en la Liga, más roce y las canchas, un sueño. Ya jugamos en el estadio de Argentinos Juniors y de Ferro. Y por supuesto en el nuestro (el `Eva Perón`). Un sueño hecho realidad. Los equipos más fuertes y que están arriba en la tabla son Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y Comunicaciones. De los que enfrentamos, los más duros fueron Argentinos Juniors y Banfield. A Sergio Barbagelata, nuestro técnico, lo conozco por la selección de Junín, donde jugué a sus órdenes. Llegó al Club Sarmiento como entrenador cuando se decidió participar de la Primera ´B´ Nacional y estamos haciendo experiencia en esta primera participación. En lo grupal, siempre existen diferencias, pero hay un grupo humano muy lindo, muy importante para trabajar y poder lograr los objetivos".

En el final de la charla, Florencia Gamarra nos comentó con emoción: "Voy una o dos veces por semana a Germania. Es el lugar que siempre elijo para estar. Lo que hace que sea tan importante para mí son, en primer lugar, mis padres, hermanos y mis amigos y en segundo lugar la gente. Germania es un pueblo que siempre apoyó a los deportistas y se alegran con tantos logros. Para cerrar, quiero agradecer a todas las personas que nombré a lo largo de la nota, a mi familia sobre todo por el apoyo incondicional y a mis amigos que últimamente dicen que los olvidé porque los visito muy poco, pero sé que disfrutan y están felices, al igual que yo. A todos, muchas gracias", cerró "Flor" Gamarra, la germaniense-juninense que brilla en el equipo femenino de fútbol de Sarmiento de Junín, elenco que ha ganado seis partidos, empató dos y perdió otros dos hasta el momento.

Hoy, por una lesión, Florencia Gamarra no podrá jugar, pero estará alentando a sus compañeras.