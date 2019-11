Incidentes en Lincoln: "Es lamentable que el torneo quede empañado de esta manera"

El presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, se refirió a los incidentes ocurridos en Lincoln, tras el partido que Rivadavia de esa localidad le ganó a su homónimo de Junín por 2 a 1. "Es lamentable que el torneo quede empañado de esta manera. De todas maneras, el Tribunal de Disciplina ya tomó cartas en el asunto", aclaró.

Es importante destacar que los hechos de violencia se registraron el domingo, cuando ambas parcialidades se retiraban del Estadio "El Coliseo" de Rivadavia de Lincoln. Al respecto, Yópolo, en diálogo exclusivo con Democracia, relató: "Yo estuve en el lugar de los hechos y vi lo que ocurrió. El partido de primera división terminó con algunos enojos, productos de la importancia que tenía el encuentro y esa bronca aparentemente se trasladó afuera de la cancha".

Añadió: "Cuando ocurren hechos de estas características surgen los interrogantes sobre si estuvo bien o no el operativo policial, si el número de efectivos alcanza, etc. Lo que yo puedo decir es que siento mucha pena por lo que pasó, es lamentable que el torneo quede empañado de esta manera. De todos modos, el Tribunal de Disciplina ya tomó cartas en el asunto y en ese ámbito se analizará el informe del árbitro (Pablo Funes) y se pedirán las pruebas que sean necesarias".

Cabe mencionar que el partido correspondió a la fecha 13, última del Torneo Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que el resultado fue 2 a 1 a favor del equipo de Lincoln.

El informe de la policía de Lincoln

Según el informe de la policía de Lincoln, "un grupo de inadaptados arrojó elementos contundentes a directivos del club visitante (Rivadavia de Junín) y a los efectivos policiales. Se labraron infracciones a la Ley Nº 11.929".

El comunicado, indicó que "luego del partido, varios integrantes de la parcialidad local originaron una serie de incidentes que terminó con una persona asistida por personal médico y con la confección de infracciones a la Ley Nº 11.929".

"En momentos en que se retiraban los directivos del club visitante, un grupo de jóvenes simpatizantes del local, entre los que se encontraban varios revoltosos, comenzaron a arrojar elementos contundentes y a provocar disturbios en contra de dichos directivos, y hacia el mismo personal policial, para luego darse a la fuga”, detalló la policía de Lincoln en su informe.

En el parte, también explicaron: "Se solicitaron refuerzos, por lo que acudió un móvil del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que colaboró con el desplazamiento de la hinchada visitante. Además, se solicitó la presencia de una ambulancia, con el fin de prestar asistencia a una mujer con crisis nerviosa, debido a la situación vivida".

"Jugadores, directivos, simpatizantes y personal policial resultaron ilesos. Se iniciaron las actuaciones de rigor por infracción a la Ley Nº 11.929, con intervención del Juzgado de Paz local", finaliza el comunicado.

El enojo del Club Rivadavia de Junín

También, mediante un comunicado de prensa, desde el Club Rivadavia de Junín se manifestaron por lo sucedido en Lincoln. Al respecto, el informe que la institución decidió publicar en su página oficial de Facebook expresó: "Queremos reflejar el dolor, la angustia y la vergüenza que sentimos toda la familia del Cele por lo sucedido este domingo en la cancha de Rivadavia de Lincoln. Lo que tendría que haber sido una fiesta, lamentablemente, termino siendo una tragedia".

Agregaron: "Manifestamos nuestro total rechazo y repudio a los hechos de violencia sucedidos, a la vez que expresamos nuestra solidaridad con todas las personas de nuestra institución que se vieron afectadas en este lastimoso episodio, que gracias a Dios, hoy no tenemos que lamentar víctimas de gravedad".

"Ver a las familias, entre ellos nuestros chicos y chicas, corriendo desesperados a refugiarse para que no les alcancen los diferentes elementos contundentes que por parte de la parcialidad de Lincoln arrojaban, fue de un grado de impotencia que no se lo deseamos a nadie".

"No podemos hacernos los distraídos, debemos denunciar la inoperancia demostrada por la fuerza de seguridad local (policía de Lincoln) ante los hechos lastimosos y aclarando que la responsabilidad del evento deportivo, en materia de seguridad, pertenece al club local y a la fuerza de seguridad provincial", destacaron.

Completando, indicaron: "Solicitamos enérgicamente al tribunal de disciplina de la Liga Deportiva del Oeste a que, de manera contundente realice las sanciones correspondientes para con los responsables que vienen a alterar el espíritu de la práctica deportiva".

"Por último, invitamos a todos los actores involucrados (dirigentes, deportistas, espectadores, funcionarios, árbitros, etc.) a reflexionar, teniendo en cuenta que somos un espejo para los chicos y la juventud, para que éste tipo de hechos no se repitan en el futuro y no se empañe lo que debe ser una fiesta del deporte en general y del fútbol local en particular", finalizaron.

La final, el jueves

Ayer, el presidente Claudio Yópolo, confirmó a este diario que el partido desempate, entre River Plate de Junín y Rivadavia de Lincoln se jugará este jueves, a las 21.30, en el Estadio de Jorge Newbery. Sobre esta gran final, la máxima autoridad de la Liga Deportiva del Oeste dijo: "La policía de nuestra ciudad ya está trabajando en el operativo, que por ser un partido especial, seguramente contará con la presencia de un número mayor de efectivos. Esperemos que sea una verdadera fiesta".

Cabe recordar que en caso de igualar en los 90 minutos, La Loba y Rivadavia (L) definirán el campeonato directamente en los penales.