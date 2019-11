Sarmiento le ganó a All Boys y se acercó a la cima de la Zona 2

Sarmiento quedó a tres unidades de la punta de la Zona 2 de la Primera Nacional de fútbol, al vencer anoche, de local, a All Boys, 1 a 0, en el partido que dio inicio a la fecha 14.

El único gol del encuentro, jugado en el Estadio "Eva Perón" y arbitrado por Cristian Cernadas, fue anotado por el delantero Fernando Núñez a los siete minutos de la segunda etapa tras un gran pase de Ariel Cólzera.

Con la victoria, Sarmiento llegó a las 27 unidades y quedó a tres del líder de la zona, San Martín de Tucumán, que mañana domingo recibirá a Instituto de Córdoba. El "Albo", en cambio, sigue con apenas nueve puntos y hundido en el último puesto de la tabla de posiciones.





El primer tiempo, poco y nada

En el trámite de las acciones, en los primeros minutos del juego, el conjunto de nuestra ciudad se mostró más decidido. Para recibir a All Boys, Delfino planteó un 4-3-3 como dibujo táctico. Con Vismara bien de cinco, Pombo de 8 y con "El Checho" Quiroga jugado por la izquierda; más Castelli, Núñez y Borasi bien de puntas.

A pesar del esquema un tanto más ofensivo, el Verde no estuvo preciso en los pases y le faltó dinámica para generar sorpresa. Por eso es que no tuvo casi ninguna chance de gol durante los primeros 45 minutos iniciales.

Lo más peligroso: algún desborde de Garnier y algún centro de Castelli que nadie recepcionó.

Con la pelota volando más por el aire que viajando por el piso, el partido cayó en un poso y quizás lo mejor de la etapa inicial llegó cuando el árbitro le puso punto final a los primeros 45.



En el complemento llegó la acción y el único grito sagrado

Para jugar el segundo tiempo Delfino metió un cambio que sería clave. "El Mago" Ariel Cólzera ingresó por Castelli para darle más juego al equipo. La variante funcionó y así el Verde encontró las primeras opciones.

A los siete minutos del segundo acto llegaría un momento clave. Cólzera recibió el balón muy cerca del círculo central y comandó el contragolpe. En un solo movimiento dominó y habilitó a Núñez. Lo dejó solo con el arquero y el "9" de Sarmiento le ganó en el mano a mano a Pucheta con un violento remate cruzado que infló la red para poner el 1 a 0 que se gritó de lo lindo en todo el "Eva Perón".

Gran habilitación de Cólzera y mejor definición de Núñez para poner a Sarmiento en ventaja.

Con la diferencia, el partido fue otro. El conjunto de Delfino intentó ampliar la ventaja pero All Boys respondió con orgullo.

El "Albo" buscó la igualdad con más ganas que ideas. Al conjunto de "Pepe" Romero le costó horrores, pero con lo que pudo se las ingenió para complicar al local.

Es cierto que Sarmiento tuvo algunas chances para anotar el segundo pero también All Boys lo pudo igualar. Lo cierto es que en el ida y vuelta el partido se hizo entretenido y el festejo final se quedó en Junín.

Fue victoria para el Verde que ahora quedó a tres puntos de San Martin de Tucumán, líder de la Zona 2 que mañana recibirá a Instituto de Córdoba.

El equipo de Delfino no brilló pero fue efectivo, ganó, sigue como escolta y mantiene intacto el sueño de pelear por el ascenso.