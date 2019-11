“Nos quedamos con un triunfo valioso y el arco en cero, que también es positivo”

Al término del partido, en la zona de vestuarios, el director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, dialogó con la prensa y dijo: “Fue un partido duro con pocas situaciones y es lo que vimos todos. Se hizo mucho tiempo, muy cortado, pero pudimos sumar en un partido durísimo y nos quedamos con los tres puntos”.

“No nos podíamos desconcentrar y sabíamos que, más allá de que venía golpeado, All Boys es un equipo duro y con experiencia. Necesitamos tener a todos los jugadores concentrados. Somos un grupo que trabaja en equipo y si uno está mal, repercute”, afirmó.

Añadió también: “A mí me toca elegir y está en ellos demostrarlo en el partido. A los chicos que les tocó entrar lo hicieron bien y eleva la competitividad que tiene el equipo. Seguimos moviendo jugadores y no se siente tanto. Nos quedamos con un triunfo valioso y con el arco en cero, que también es algo positivo”.

“Cuando arrancamos el año hacemos ver que en este torneo juegan todos. Todos tienen que estar alerta porque les puede tocar. Por distintas situaciones vamos a terminar la primera rueda sin repetir un equipo dos veces”, señaló.

Por último, el DT del Verde dijo: “El equipo estuvo concentrado, pero hubo errores de desconcentración en los últimos 10 minutos, que van a pasar a ser anecdóticos. Tenemos pocos días y vamos a trabajar para el próximo partido en una cancha difícil”.

“Contento por el gol”

Por su parte, Fernando Núñez, autor del único tanto expresó: “Estoy muy contento por el gol y por la confianza que me dan mis compañeros y el técnico. Nosotros sabíamos que iba a ser complicado, aunque venían mal, ellos jugaron una final. Nosotros tuvimos varias oportunidades que no se dieron, pero vamos a seguir trabajando”.

“Siempre hay que estar a disposición del técnico y gracias a Dios se dio bien. Contento por sumar minutos reemplazando al goleador Magnín que no es poco. Uno hace lo que puede pero se nos dio”, destacó.

“Nosotros siempre nos preparamos para seguir sumando y ganar. Vamos a ir a Jujuy para traernos los tres puntos”, finalizó.

“Nos queda una final más”

El último en hablar fue Francisco Molina, que declaró: “Se hizo complicado y sabíamos que iba a ser así, como nos dijo Iván. Que iban a venir con todo porque no están bien. Ellos precisaban de puntos y entonces se nos planteó un partido complicado, pero con mucho esfuerzo lo sacamos adelante. “Nos complicaban con los pelotazos. Pero gracias a Dios la línea de atrás pudo contrarrestar eso”, reconoció. “Obviamente que no estoy al 100% y me falta ritmo, pero estos partidos me sirven para agarrar continuidad. Trabajaremos en la semana para ganarme un lugar entre los once titulares. Siempre quiero sumar mi granito de arena para el equipo”, afirmó.

“Nos queda una final más. Recuperamos hoy los puntos que perdimos en Rafaela golpeando primero. Lo importante es convertir. En este sentido estamos tranquilos que estamos bien y cualquiera puede jugar entre los once titulares, como lo hizo Núñez que reemplazó a Magnín”, concluyó.