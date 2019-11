La Loba visitará a Newbery con la ilusión de lograr el campeonato

River Plate de Junín tendrá esta domingo la gran chance de coronarse campeón del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el marco de la fecha 13, última del certamen, el equipo que conduce Daniel Cangialosi visitará a Jorge Newbery este domingo, desde las 17 horas, y si gana no dependerá de nada ni nadie para dar la vuelta olímpica.

Tras una gran campaña, La Loba llega a la última fecha siendo líder y sacándole dos puntos de ventaja a sus tres escoltas. Es por eso que si logra un triunfo ante el ascendente equipo de Abel Oliver, habrá garantizado los festejos de un nuevo campeonato.

En definitiva, los partidos de esta última fecha son: el domingo, a las 16, Defensa Argentina recibirá a Ambos Mundos y BAP jugará de local ante Origone Fútbol Club. Una hora más tarde, a las 17, se mediráen: Newbery vs. River; Rivadavia de Lincoln vs. Rivadavia de Junín; Villa Belgrano vs. Independiente (J); y Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.

Última fecha del torneo de inferiores

MAÑANA

Rivadavia (L) vs. Rivadavia (L)

Décima: 10.00

Octava: 11.00

Sexta: 12.00

Cuarta: 13.15

Newbery vs. River

Décima: 11.00

Octava: 12.00

Sexta: 13.00

Cuarta: 14.15

Villa vs. Independiente

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

Defensa vs. A. Mundos

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

Baigorrita vs. Moreno

Sexta: 12.30

Décima: 13.30

Cuarta: 14.45



BAP vs. Origone

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

EL DOMINGO

Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J)

Quinta: 15.00

Séptima: 19.00

Novena: 20.00

Predécima: 21.00

Newbery vs. River

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Quinta: 15.15

Villa vs. Independiente

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Quinta: 15.15

Defensa vs. A. Mundos

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita vs. Moreno

Séptima: 15.00

BAP vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14