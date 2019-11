Sarmiento recibe a All Boys

Sarmiento de Junín, segundo de la Zona 2, a seis unidades del puntero San Martín de Tucumán, será local hoy ante All Boys, que está último y no gana hace siete encuentros, en el partido con el cual comenzará la fecha 14 del Campeonato de la Primera Nacional.

El choque se jugará desde las 21 horas, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Cristian Cernadas.

El conjunto de nuestra ciudad, ya clasificado para la Copa Argentina 2020 por haberse asegurado estar entre los siete primeros al término de la 15ta. fecha, tiene que descontarle puntos a San Martín para alentar esperanzas de jugar la gran final por el ascenso.

All Boys está último con nueve puntos, con siete fechas sin ganar y ocho cotejos sin vencer fuera de Floresta, e intentará dar el "batacazo" y torcer una historia que si no cambia puede tener un mal final en la Primera B.

En Sarmiento habrá tres variantes en relación al equipo que en la fecha pasada empató en uno ante Atlético Rafaela. Federico Vismara reemplazará a Fabio Vázquez, Facundo Castelli por Juan Caviglia y Fernando Núñez jugará en lugar del suspendido Pablo Magnín.

En definitiva, el once inicial para esta noche, sería con Manuel Vicentini; Luis Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Castelli, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Benjamín Borasi y Núñez.

Además de esos once, completan la lista de futbolistas concentrados: el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Lautaro Geminiani y Braian Salvareschi; los volantes Francisco Molina, Fabio Vázquez y Ariel Colzera; y el delantero Diego Cháves.

En cuanto al historial, con partidos en varias divisiones, jugaron 57 veces, All Boys triunfó en 27, Sarmiento en 14 y empataron 16 veces.

La última vez que jugaron fue por la presente Copa Argentina, en 32vos. de final, el 27 de marzo pasado en cancha de Arsenal, y All Boys ganó 2 a 0 con tantos de Milton Celiz.

Las posiciones: San Martin de Tucumán lidera con 30 puntos; Sarmiento es escolta con 24; y tercero está defensores de Belgrano que suman 22. Completan: Deportivo Riestra (19), Villa Dálmine (18), Atlético Rafaela (18), Gimnasia de Mendoza (17), Instituto de Córdoba (16), Tigre (16), Quilmes (15), Gimnasia de Jujuy (14), Brown de Adrogué (13), Chacarita (13), Santamarina de Tandil (12), Almagro (12) y All Boys (9).