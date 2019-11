Sarmiento tendría más de una variante para recibir en el “Eva Perón” a All Boys

En una jornada de intenso calor, el plantel profesional de Sarmiento de Junín hizo fútbol para preparar el partido de mañana viernes ante All Boys, a jugarse en el estadio “Eva Perón” de nuestra ciudad desde las 21 horas, con arbitraje de Cristian Cernadas.

El técnico Iván Delfino haría más de un cambio con respecto al que empató el sábado pasado 1 a 1 frente a Atlético de Rafaela, ya que volvería al conjunto titular el experimentado volante Federico “la Bruja” Vismara, quien viene de sufrir dos expulsiones consecutivas.

También el entrenador santafesino probó con Facundo Castelli y Fernando Núñez en el equipo, quienes tienen chances de estar entre los 11 que jugarán ante los Albos de Floresta.

Con la defensa habitual y “que sale de memoria”, con Manuel Vicentini en la valla; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet, de allí en adelante jugarían Castelli, Vismara, Claudio Pompo, Benjamín Borasi y Sergio Quiroga, más Fernando Núñez para reemplazar al goleador Claudio Magnín, quien deberá purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas.

Hoy Sarmiento hará los últimos trabajos y Delfino definirá el equipo titular y el resto de los jugadores que concentrarán por la noche en un hotel céntrico, a la espera del encuentro de mañana frente al All Boys que dirige José Pepe” Romero.

Partidos y árbitros

La décima cuarta fecha del certamen de la Primera Nacional, que se jugará este fin de semana, es la siguiente:

Zona “A”: Belgrano de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero (Árbitro: Carlos Córdoba); Alvarado vs. Estudiantes de Buenos Aires (Diego Ceballos); Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. San Martín de San Juan (Ramiro López); Nueva Chicago vs. Agropecuario (Gastón Suárez); Estudiantes de Rio Cuarto vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo); Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (Julio Barraza); Atlanta vs. Temperley (Lucas Novelli); e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense (siendo juez Carlos Gariano);

Zona “B”: Sarmiento de Junín vs. All Boys, mañana con arbitraje de Cristian Cernadas; Tigre vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Árbitro: José Carreras); Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano (Pablo Echavarría); Chacarita vs. Quilmes (Leandro Rey Hilfer); Deportivo Riestra vs. Atlético de Rafaela (Fabricio Llobet); Villa Dálmine vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Sebastián Zunino); Almagro vs. Santamarina (Rodrigo Rivero); y San Martín de Tucumán vs. Instituto de Córdoba (siendo juez Nazareno Arasa).